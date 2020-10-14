Экс-агент ЦРУ: при Трампе разведка США утрачивает доверие на всех фронтах

При Трампе разведка США столкнулась с сильнейшим кризисом доверия, вызванным как наплевательским отношением Белого дома к разведданным и иностранным агентам, так и стремлением политиков использовать спецслужбы в политических целях, пишет для Foreign Policy экс-сотрудник ЦРУ Стивен Слик. По его мнению, утрата доверия нанесла обороноспособности США огромный ущерб, который поправить будет крайне непросто — особенно, если в ноябре на смену нынешнему руководству не придёт кто-то ещё.

В представлении обывателя шпионаж — это сплошной обман, ложь и фальшь. Однако способность разведки США предупреждать об угрозах, способствуя формированию у страны здравой внешней политики, зависит от куда более трудноуловимого качества — доверия. Доверие тяжело заработать, легко потерять и невероятно тяжело вернуть — и если речь идёт об американской разведке, то оно переживает не самые простые времена. США будут куда менее безопасной страной до тех пор, пока доверие не будет восстановлено. При этом когда в ноябре американцы отправятся на выборы, на кону окажется как это доверие, так и национальная безопасность, пишет в своей статье для Foreign Policy экс-сотрудник ЦРУ Стивен Слик.

Доверять разведке США стали меньше, прежде всего, её агенты за рубежом. Каждый день по всему миру источники США в других странах рискуют всем, что имеют, чтобы Америка получала информацию о грозящих ей опасностях. Они полагаются на США, рассчитывая, что Вашингтон сохранит в тайне их личности, предупредит об опасности и, в крайнем случае, вытащит из любой передряги. Причины, по которым источники идут на сотрудничество с разведкой США, разнятся, однако если американское правительство возьмёт за обыкновение компрометировать своих агентов, а тем покажется, что руководству на них наплевать, то в будущем Вашингтону будет куда тяжелее добывать информацию.

За примером и далеко ходить не надо: в прошлом году СМИ сообщили об эвакуации источника США из России, который был в курсе о роли Кремля во «вмешательстве» Москвы в президентские выборы. Если всё так и было, то руководители американских разведслужб заслуживают похвалы за то, что сдержали слово — и уберегли своего агента от потенциальных неприятностей.

Однако, судя по тем же новостям, ту дорогостоящую операцию пришлось свернуть вовсе не из-за прозорливости русских. Напротив, свернуть её пришлось из-за того, что в разведке США рассудили, что они более не могут сохранять личность агента в тайне из-за политической бури, возникшей милостью администрации США, которая пыталась дискредитировать доказательства «российского вмешательства». Иными словами, операцию остановили, потому что разведслужбы опасались утечки информации из Вашингтона. В результате США лишились важной информации о политике России и, в частности, возможности узнать о плане Москвы по срыву выборов в 2020 году.

Между тем, опасения разведки насчёт разоблачения её источников в ходе внутренних склок были весьма обоснованы. В частности, генпрокурор США поручил ФБР выдать одному из союзников Трампа в сенате ряд засекреченных документов с купюрами. Это привело к их стремительной публикации — и компрометации ценного источника США в России.

Подобные инциденты укрепляют потенциальных агентов во мнении, что обещаниям спецслужб верить нельзя. «Можно с уверенностью предположить, что российские, китайские, иранские и другие контрразведки уже распространяют эту точку зрения, которая негативно скажется на способности американской разведки вербовать новые источники», — полагает Слик.

Второй рухнувший столп доверия — это отношения между разведслужбами и президентом США. Если экспертные оценки не формируют мировоззрение американского лидера и не обуславливают его поступки, то это значит, что США необходимо всерьёз переосмыслить всю структуру своей национальной безопасности.

При нормальном взаимодействии между разведкой и президентом — главным потребителем разведсводок — последний уверен, что выкладки его подчинённых основываются на фактах и подаются ему в абсолютно непредвзятой форме. Информаторы же президента, в свою очередь, сохраняют детали этого взаимодействия в тайне и могут рассчитывать на публичную поддержку со стороны своего патрона в случае несправедливой критики разведслужб. Однако Трамп по какой-то причине настроен к своим разведслужбам, главная цель которых состоит в том, чтобы помогать ему, крайне враждебно. Более того, он даже не брезгует переносить эту враждебность в публичное пространство.

Самое своё убийственное унижение разведке США со стороны своего президента пришлось перенести в Хельсинки в 2018 году. Стоя бок о бок с президентом России Владимиром Путиным — бывшим офицером КГБ — Трамп заявил, что скорее поверит российскому лидеру, чем собственной разведке. В прошлом же году Трамп публично посоветовал сотрудникам разведведомств «вернуться в школу» из-за своего несогласия с их заявлениями в ходе слушаний в конгрессе.

Трамп, судя по всему, относится к разведданным невнимательно и небрежно. Он с подозрением воспринимает как факты, так и оценки разведсообщества, а в профильных экспертах видит удобных козлов отпущения. В таком климате вряд ли можно ожидать, что правительственный агломерат из 17 ведомств, который получает из казны на свои нужды по $80 млрд в год, будет работать как часы.

Третий столп доверительных отношений с разведкой, который также переживает не лучшие времена, — это сотрудничество с союзниками и партнёрами США. Американская разведка обладает поистине уникальным потенциалом и ресурсами, однако даже она не может совладать со всеми вызовами современности в одиночку. Чтобы устранить этот разрыв между возможностями и обязанностями, она на протяжении многих десятков лет корпела над разветвлённой схемой связей с иностранными спецслужбами. Подобную взаимозависимость зачастую записывают в слабости США, однако это не так. На практике тесные рабочие отношения с иностранными партнёрами — это мощный козырь Вашингтона, на который тот полагается, как в военное, так и в мирное время.

Успех разведпартнёрства, благодаря которому у Вашингтона есть жизненно важная информация, зависит от доверия. Зачастую американская сторона предоставляет деньги, технологии или информацию в обмен на конкретный опыт иностранных ведомств, их физический доступ в какие-либо места или же просто возможность воспользоваться услугами определённых специалистов.

Между тем, вдобавок к тому, что иностранные партнёры США так и не смогли свыкнуться с тем фактом, что Трамп победил на выборах, они поняли, что доверие, лежащее в основе их отношений с американской разведкой, находится под угрозой. Если верить СМИ, в мае 2017 года Трамп раскрыл главе МИД России и послу России в Вашингтоне информацию, которую тот получил из-за рубежа. Вне зависимости от того, идёт ли речь о злом умысле, наивности или плохой работе аппарата президента, сделанного уже не вернуть.

И, наконец, четвёртый пошатнувшийся столп доверия — это отношения с конгрессом США, надзорные функции которого играют огромную роль в придании легитимности разведслужбам в рамках демократического общества. Сделать так, чтобы работу разведведомств, которые как правило действуют за кулисами, одобрял простой американец — это крайне непростая задача. С момента своего создания в 70-х годах комитеты по надзору в палате представителей и сенате играли роль важного связующего звена между американским обществом и разведкой.

Казалось бы, эффективный законодательный надзор за разведслужбами — это дело нехитрое, однако добиться последовательного успеха на этом поприще, как оказывается, довольно сложно. По традиции разведагентства сообщают секретную информацию профильным комитетам, члены которых должны относиться к ней непредвзято и с большой долей осмотрительности. Они же должны защищать агентства в случае необходимости.

Однако на практике, если не считать расследования «российского вмешательства», чрезмерная политизированность как сторонников Трампа, так и его недоброжелателей, нанесла ущерб системе надзора над разведкой. Когда республиканцы контролировали палату представителей в начале срока Трампа, они превратили комитет по разведке в орудие по дискредитации врагов американского лидера. Демократы, одержав победу на промежуточных выборах в 2018 году, в долгу не остались, использовав комитет для импичмента Трампа.

Подобные изъяны в системе надзора ослабляют американскую разведку. Но, что ещё важнее, эти изъяны мешают связи агентств, которые, как правило, работают в тени, с обычными людьми. Тем не менее у разведслужб есть в запасе надёжный актив, от которого они могут отталкиваться в ходе укрепления своей легитимности: судя по недавним опросам, большинство американцев по-прежнему считают работу разведки необходимой и эффективной.

«Та ткань доверия, которая позволяет американской разведке успешно выполнять свою основную роль, сильно обветшала — и даже порвалась — в нескольких ключевых местах. Жизнь американцев и без того стала менее безопасной из-за растущего недоверия к разведке. В том случае, если политическое руководство не сменится, эти опасности будут только множиться. Когда в ноябре американцы пойдут голосовать за своего президента, те, кто по достоинству могут оценить, насколько важно, чтобы первая линия обороны страны была крепкой и устойчивой, должны выбрать кандидата, который, по их мнению, лучше всего может восстановить и сохранить доверие», — подытоживает Стивен Слик.