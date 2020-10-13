Amnesty International: за халатное отношение британских властей к пандемии расплатились старики

«Небрежная» политика британского правительства на старте пандемии коронавируса обернулась колоссальной смертностью в домах престарелых Англии, пишет Business Insider, ссылаясь на новый доклад Amnesty International. По данным правозащитной организации, в этих учреждениях во время первой волны пандемии погибли 18500 человек — и, как убеждены эксперты Amnesty, многих этих смертей можно было бы избежать.

В английских домах престарелых от коронавируса скончались более 18 тыс. пожилых людей, которым так и не провели тестирование на Covid-19, сообщает Business Insider со ссылкой на «изобличительный» доклад, составленный группой антикризисного реагирования ведущей международной правозащитной организации Amnesty International.

По данным Business Insider, в докладе, озаглавленном «Словно расходный материал: о том, как правительство Великобритании не сумело защитить пожилых людей, содержащихся в домах престарелых», утверждается, что с марта по июнь нынешнего года в английских учреждениях по уходу за пожилыми было зарегистрировано более 28116 «избыточных» случаев смерти, и для 18500 из них причиной стала коронавирусная инфекция. При этом, по мнению экспертов Amnesty International, многие из этих смертей вполне могли быть предотвращены.

В Amnesty International призвали британские власти, которые ещё в июле обещали провести открытое разбирательство в связи с высокой смертностью от Covid-19 в домах престарелых, немедленно сделать шаги в этом направлении, пишет BI. Как отмечает обозреватель издания, в случае, если разбирательство всё же будет инициировано, правительство Соединённого Королевства будет вынуждено опубликовать ряд секретных документов, а нескольким министрам — в том числе главе министерства здравоохранения страны Мэтту Хэнкоку — придётся дать показания перед парламентом под присягой и объяснить свои действия.

Как напоминает автор статьи, управление общественного здравоохранения Англии изначально заявляло, что не видит «никакой необходимости что-либо менять в каких-либо учреждениях по уходу», и сменило позицию лишь 13 марта — то есть, через два дня после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что распространение коронавируса достигло масштабов пандемии. Четыре дня спустя правительство распорядилось выписать и вернуть в дома престарелых 25 тыс. пациентов больниц, а также вновь повторило заявления, сделанные в начале месяца, несмотря на то, что в ВОЗ в тот же день подтвердили, что некоторые носители коронавируса могут передавать возбудитель инфекции, не ощущая при этом его симптомов.

По данным Business Insider, эксперты Amnesty International в своём докладе также выразили отдельную озабоченность по поводу действий Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, которая во время пандемии рекомендовала администрациям домов престарелых добавлять в карты всех своих подопечных отказ от реанимационных мероприятий (причём в некоторых случаях документ прикладывали, не советуясь с самими постояльцами, их родственниками или медработниками, в результате чего человек сам того не ведая терял право на реанимацию в случае клинической смерти. — ИноТВ). Как заявила в интервью изданию старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям и автор доклада Донателла Ровера, «решение по поводу отказов от реанимации с тех пор так и не отменили, и мы призываем министерство здравоохранения и социальной защиты немедленно разобраться в ситуации и рассмотреть каждый случай индивидуально». «Крайне важно, чтобы мы усвоили урок, дабы не повторялись те же ошибки, а лица, которые несут ответственность за такие катастрофические решения, были призваны к ответу», — добавила Ровера.



Как пишет BI, специалисты Amnesty International выяснили, что постояльцам домах престарелых часто отказывали в тех медицинских услугах, на которые они имели полное право. Сотрудники учреждений по уходу за пожилыми и родственники содержащихся в них людей сообщили Amnesty, что медицинские учреждения нередко либо настоятельно рекомендовали не госпитализировать постояльцев, либо и вовсе отказывались их принимать, «что является нарушением их права на здоровье и потенциально нарушает их право на жизнь», говорится в докладе организации.

Согласно официальной статистике, число госпитализированных постояльцев домов престарелых в Великобритании во время пандемии резко сократилось: в марте-апреле таких случаев было на 11800 меньше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет, сообщает Business Insider. Кроме того, по всей стране были неоднократно зафиксированы случаи, когда врачи отказывались заходить в дома престарелых лично и лишь предоставляли консультации по телефону или видео-связи — даже когда у постояльцев были тяжёлые симптомы или им требовалась паллиативная помощь, пишет издание.

Официальный представитель общественной организации «Семьи, потерявшие родных из-за Covid-19 — за справедливость» Дебора Дойл, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом BI, подчеркнула, что родственники погибших от пандемии «очень благодарны Amnesty за эту важную работу» и «полностью согласны с их выводом о том, что страна должна провести открытое разбирательство». «Быстрые ревизии после других масштабных общественных скандалов у нас уже проводились, и завершаются подобные мероприятия за считанные недели. Если процесс запустить прямо сейчас, мы ещё до Рождества сможем усвоить все уроки и получим возможность спасать больше жизней», — заявила Дойл.

По данным BI, в докладе Amnesty International помимо прочего подчёркивалось, что правительство изначально рекомендовало не использовать индивидуальные средства защиты (ИСЗ) в тех случаях, если ни у персонала, ни у постояльцев домов престарелых не наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции; такой подход эксперты Amnesty назвали, «мягко говоря, небрежным». Хотя в последнее время обеспеченность ИСЗ в учреждениях по уходу за пожилыми выросла, сотрудники домов престарелых рассказали Amnesty, что поначалу им приходилось с большим трудом добывать себе маски и перчатки, и что они не имели возможности проходить тестирование на Covid-19 несмотря на то, что по долгу службы ежедневно взаимодействовали с заражёнными постояльцами, выписанными из больниц. В итоге постояльцы домов престарелых в возрасте от 65 и старше получили возможность проходить тестирование лишь в июне, а регулярные проверки были организованы лишь к июлю, говорится в материале Business Insider.

В Amnesty International полагают, что британское правительство в рамках возможных разбирательств должно внимательно изучить формы отказа от реабилитационных мероприятий в планах медицинского обслуживания постояльцев домов престарелых, дабы исключить, что такие отказы были навязаны пожилым людям администрациями учреждений, говорится в материале BI. Кроме того, организация призвала власти Соединённого Королевства обеспечить всем пожилым людям полный доступ к медицинской помощи и организовать для них, для персонала домов престарелых и для посетителей этих учреждений регулярное тестирование на Covid-19.

Как заявил в интервью Business Insider профессор гериатрической медицины Ноттингемского университета Адам Гордон, во время первой волны пандемии «временами создавалось ощущение, что власти относятся к домам престарелых и живущим к ним пожилым людям как ко второстепенному вопросу». «Доклад Amnesty International закономерно пролил свет на целый ряд проблем, которые тогда имели место. Если мы — то есть, вся страна — обратим внимание на то, что нам говорит этот доклад, нам станет проще обеспечить постояльцам домов престарелых гораздо более надёжную защиту по мере наступления второй волны», — пояснил Гордон.

В свою очередь, официальный представитель министерства здравоохранения и социальной защиты Великобритании в беседе с корреспондентом издания отметил, что приоритет властей — это «добиться того, чтобы людей выписывали из больниц безо всякого риска, и чтобы дома престарелых не были вынуждены принимать к себе уже числящихся у них или новых постояльцев, если они не способны справиться последствиями заражения этого человека коронавирусной инфекцией». Как подчеркнул чиновник, в рамках нового плана социальной защиты власти Великобритании выделили 1,1 млрд фунтов на поддержку домов престарелых, дабы те могли сократить распространение коронавируса и обеспечить бесплатные ИСЗ для постояльцев и персонала.