«Нервные срывы, текучка, атмосфера паранойи» — Valeurs actuelles о токсичной обстановке в дипломатической ячейке Елисейского дворца

«Токсичная обстановка», царящая в дипломатической ячейке Елисейского дворца становится проблемой для администрации французского президента, пишет Valeurs actuelles. По словам издания, текучка в этом престижном отделе никогда не достигала таких масштабов, как после прихода к власти Эммануэля Макрона. Однако несмотря на скандал, администрация президента не спешит прибегать к системе правосудия для расследования ситуации, отмечает журнал.

«Нервные срывы, слёзы, выгорания, увольнения, оскорбления», — такая обстановка, по словам Valeurs actuelles, царит в дипломатической ячейке Елисейского дворца. Если обычно должность в этом отделе становится предметом мечтаний, в последнее время никто, похоже, больше не хочет там работать, а привлечение новых сотрудников стало настоящей головной болью, отмечает издание. Происходящее стало всё больше бросать тень на Елисейский дворец, начавший, по утверждениям, внутреннее расследование ситуации.

Как поясняет журнал, ответственность за «хаос» в дипломатической ячейке, задача которой — консультировать президента по вопросам международной политики, лежит на её руководителях Эммануэле Бонне и Алисе Руфо. Если текучка в этом отделе всегда была частым явлением, она никогда не принимала таких масштабов, как за последние три года. При Николя Саркози сменилось 15 советников, при Франсуа Олланде — 12. Но с момента прихода к власти Эммануэля Макрона и под руководством Эммануэля Бонна и Алисы Руфо замен было не менее 20.

Согласно нескольким источникам, свидетельства которых были опубликованы в журнале Elle, руководство ячейкой действительно можно назвать «жестоким» и «адским». Кроме того, несколько свидетелей рассказали, что получали агрессивные письма посреди ночи, постоянно обвинялись в нелояльности или некомпетентности, получали приказы, а затем сразу же противоположные им указания, подвергались постоянным упрёкам и т.д. «Власть — жестокая вселенная. Принадлежащие к ней дипломаты это знают и уже убеждались в этом в других местах, — рассказывает источник в Елисейском дворце. — Но здесь они обнаружили невыносимую злобу, работу в токсичной среде и пагубную атмосферу паранойи, которые невозможно вынести».

Однако, хотя для Елисейского дворца происходящее представляет серьёзное неудобство, его реакцию нельзя назвать достаточной с точи зрения закона, подчёркивает журнал. Так, согласно статье 40 Уголовно-процессуального кодекса, президентская администрация должна была уведомить правосудие о выявленных нарушениях, как только ей стало о них известно.

Вместо этого, по информации журналистов, Елисейский дворец в конце лета распорядился провести внутреннее расследование, однако обратился не с судебной системе, а к частной фирме. Последние собеседования в рамках расследования должны были состояться в начале октября. По словам представителей Елисейского дворца, первый предварительный документ о работе уже был представлен, и комплектование кадров уже началось.

Как отмечает издание, никто пока не знает, какие меры будут приняты в рамках проверки, однако пока обстановка в дипломатической ячейке президента остаётся столь же «тлетворной».