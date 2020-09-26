СТРАНА: выходцев с Украины в польском фильме показали как проституток и взяточников

В польский кинопрокат вышел фильм «Петля», в котором украинцы изображены в неприглядном свете. Как пишет «СТРАНА», выходцев с Украины в нём показали как коррупционеров, сутенёров и взяточников, которые сотрудничают с местными правоохранителями. Фильм уже вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев, поскольку негатив проецируется в первую очередь на них.

В польских кинотеатрах вышел фильм «Петля», в котором украинцы изображены в неприглядном свете. Как пишет «СТРАНА», сутенёры, проститутки и взяточники — такими представлены герои кино родом с Украины.

Как отмечает издание, выход «Петли» на киноэкраны уже вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев, ведь негатив проецируется в первую очередь на них.

«Я посмотрела фильм и просто шокирована. Отношение к украинцам и так было не лучшим — некоторые обзывали «курвой», когда слышали, откуда я приехала», — жалуется журналистам Виктория Смаль из Львова, живущая под Краковом.

В фильме показана жизнь сети польских ночных клубов, в которых работают подпольные бордели, контролируемые агентом Центрального бюро расследований. По сюжету, главные герои фильма — польский полицейский Даниэль и два украинских сутенёра-бандита, братья Женя и Алекс, с которыми он связался. Благодаря информации, полученной от Жени и Алекса, их контактам с украинским преступным миром, Даниэль быстро продвигается по службе и становится сотрудником Центрального бюро расследований.

«Втроём они открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц, которые сначала приезжают танцевать, а затем занимаются проституцией. И всё это показано жёстко и грубо, со сценами насилия и секса. Также показана коррупция на Украине, что все вопросы на границе можно «порешать», как это и делали Женя и Алекс. Они перевозили девушек в отключке, и украинский пограничник сказал: «1000 долларов за одно тело». Те заплатили за живой товар и проехали. Провозили и наркотики через украинскую границу. Ещё показали якобы одного из украинских министров, который спонсировал бордель и брал свой процент», — рассказывает Смаль.

По словам женщины, половина зала смеялась и кивала, мол, да, украинцы — такие.

«Я, наверное, была единственной украинкой в зале и не смеялась. Конечно, у нас есть коррупция и секс-бизнес, но это, мне кажется, преувеличение, что через границу можно абсолютно всё провезти, в том числе девушек без сознания, и прямо всё на границе соглашаются пропустить за взятки», — говорит Смаль.

Режиссёр Патрик Вега, который любит эпатировать, объясняет, что, в частности, хотел показать серьёзную социальную проблему торговли людьми и принуждения к проституции.

Кино вызвало противоречивые оценки как среди зрителей, так и среди критиков.

«Патрик Вега эксплуатирует наши низшие инстинкты», — пишет Мартина Харланд, автор сайта Filmoterapia.

Польский киноэксперт Агата Лоу полагает, что этот фильм стереотипным образом изображает украинцев.

«Женщины из Восточной Европы имеют такую ​​репутацию на Западе из-за рынка торговли людьми. Здесь Вега работает на ощущениях и копирует то, что хорошо продаётся, и людям нравится наблюдать за насилием, сексом, наркотиками, подпольем», — говорит Лоу.

«Единственная цель режиссёра — вызвать скандал и заработать. Мы живём в мире, где китч хорошо продаётся, всё, что вам нужно, — это грамотный маркетинг», — пишет в комментариях пользователь сайта wp.pl Пётр.

«Хотела уйти после половины фильма, не знаю, что остановило. Никакого сюжета, плохая игра, плохие диалоги, всё вращается вокруг плохих сексуальных сцен, жаль потраченных впустую времени и денег», — делится впечатлениями Ивонна.

Другим кино понравилось.

«Сильный фильм, много экшена, хотя для меня слишком жестокий. Тем не менее рекомендую», — пишет на сайте с отзывами о фильмах Мultikino зрительница Магда.

Тем временем в дипломатических кругах ожидают новый скандал между Польшей и Украиной.

«На фоне накопившихся проблем с памятниками, Бандерой и законом об образовании это лишь один мазок. Но такие фильмы, которые крутят в кинотеатрах по всей стране, просто так не снимают», — сказал «СТРАНЕ» один из украинских дипломатов, знакомый с ситуацией в Польше.