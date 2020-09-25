WP: грязное бельё чемоданами — Нетаньяху обвинили в стирке за казённый счёт в США

Во время визитов в Белый дом премьер-министр Израиля и его жена неоднократно привозили с собой чемоданы с грязной одеждой для бесплатной стирки и химчистки, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, чета Нетаньяху — единственные гости американского президента, которые злоупотребляли этой привилегией.

«Большинство политиков разбиваются в лепёшку, чтобы скрыть своё грязное бельё. Но не таков премьер-министр Биньямин Нетаньяху», — саркастически начинает свою статью The Washington Post.

За годы израильский лидер заработал дурную репутацию среди сотрудников гостевого дома президента США. Он привозил в Вашингтон особый груз: сумки и чемоданы с грязным бельём, утверждает издание со ссылкой на информированные источники.

Сотрудники Белого дома стирали одежду премьер-министра бесплатно. Такая привилегия предоставляется всем иностранным главам государств, но редко используется ими из-за непродолжительного пребывания в американской столице.

«Чета Нетаньяху — единственные, кто привозит нам на чистку буквально чемоданы с грязным бельём, — сказал один американский чиновник, который, как и другие, общался с изданием на условиях анонимности. — После нескольких визитов стало ясно, что они делают это намеренно».

Израильские власти не согласились с утверждениями, что Нетаньяху злоупотребляет услугами прачечной американских хозяев. Они назвали эти заявления «абсурдными», но признали, что в прошлом премьеру предъявлялись похожие обвинения.

В 2016 году Нетаньяху подал в суд на свою администрацию и генерального прокурора Израиля, пытаясь предотвратить публикацию его счетов за стирку. Судья встал на сторону премьера, и эта информация остаётся в секрете до рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции.

Это относительно незначительная претензия пополнила более длинный список обвинений, которые поставили под угрозу правление 70-летнего лидера и вызвали протесты в Израиле в этом месяце. В ноябре Нетаньяху уличили в коррупции, связанной с подарками от богатых друзей, и попытке добиться льгот для медиа-магнатов в обмен на положительное освещение в их СМИ.

Посольство Израиля в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором говорилось, что обвинение в злоупотреблении американской прачечной — это попытка омрачить успех соглашения о нормализации отношений, которое Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали в Белом доме на прошлой неделе. В ведомстве добавили, что во время его последней поездки в США потребности Нетаньяху в стирке были «относительно скромными».

«Во время этого визита, например, он не пользовался услугами химчистки, ему постирали только пару рубашек для публичных встреч. Также для этих встреч были отутюжены костюм премьер-министра и платье госпожи Нетаньяху. Ах да, пара пижам, в которых премьер-министр находился во время 12-часового полёта из Израиля в Вашингтон, тоже были постираны», — говорится в заявлении посольства.

Первоначальный спор о «прачечных практиках» Нетаньяху возник после появления в 2018 году записей его бывшего близкого помощника Нира Хефеца, опубликованных в ходе уголовного процесса против премьера. Он говорил, что жена израильского лидера Сара «выкручивается, как только может, чтобы утаивать любые расходы».

«В каждую поездку отправляются по крайней мере четыре или пять чемоданов с бельем для химчистки. И я говорю вам, что журналисты спрашивали меня об этом, и я проверял счета… в счетах ничего не указывается, они каким-то образом скрывали эту информацию», — заявлял Хефец.

Во время судебного разбирательства Нетаньяху отрицал эти правонарушения. Он описывал процесс, как устроенную левыми «политическую охоту на ведьм, которая призвана сместить всенародно избранного лидера».

«Отличие этой истории в том, что Нетаньяху теперь обвиняют в том, что для (чистки. — ИноТВ) грязного белья он злоупотреблял ресурсами не только собственного, но и другого государства», — считает Элиад Шрага, основатель Движения за качественное правительство в Израиле.

По словам политика, его организация заинтересовалась «прачечным вопросом» после сообщений о том, что в декабре Нетаньяху и его жена взяли 11 чемоданов в однодневную поездку в Португалию. В офисе премьера опровергли предположения о том, что чемоданы были заполнены грязным бельём, заявив, что в них находились вещи, необходимые ему для работы, обращает внимание The Washington Post.