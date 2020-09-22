SCMP: в США суд признал полицейского из Нью-Йорка «иностранным агентом» Китая

Федеральный суд США признал сотрудника нью-йоркской полиции Баймадацзе Анвана, рождённого в КНР и получившего американское гражданство, «иностранным агентом», пишет South China Morning Post. По версии обвинения, Анван поддерживал связь с представителем правительства КНР и занимался вербовкой информаторов среди тибетского сообщества США.

Федеральный суд США обвинил тибетца и сотрудника нью-йоркской полиции в том, что он является «иностранным агентом», сообщает South China Morning Post.

Как полагают американские власти, 33-летний Баймадацзе Анван, рождённый в КНР и впоследствии получивший гражданство США, скрывал свои связи с Пекином и следил за тибетцами, проживающими в Нью-Йорке.

По словам обвинения, полицейский, также числящийся в Резерве армии Соединённых Штатов, «докладывал лицам из правительства КНР о действиях китайских граждан в Нью-Йорке и разрабатывал источники информации в тибетском сообществе в США». Среди обвинений фигурируют такие пункты, как мошенничество с использованием электронных средств связи, дача ложных показаний и попытки препятствовать проверке личности, осуществляемой Министерством обороны в интересах национальной безопасности. Обвинительное заключение было обнародовано в понедельник 21 сентября, а сам вердикт был вынесен в субботу на прошлой неделе.

К делу были привлечены отрывки нескольких телефонных разговоров между Анваном и сотрудником китайского консульства в Нью-Йорке. По мнению следователей, неизвестный чиновник принадлежит к Ассоциации сохранения и развития тибетской культуры, подразделению Департамента Единого фронта ЦК КПК. Так, в одной из бесед Анван рассказывал сотруднику консульства о некой группе тибетцев, которые «не верят в тибетский буддизм», а значит, их будет проще завербовать и сделать «источниками разведданных» в США. «Когда консульство протянет им руку помощи, они почувствуют тепло родины», — якобы заявил Анван в разговоре.

По данным судебных документов, в ходе стандартного опроса для членов Резерва американской армии в 2019 году Анван отметил, что он не поддерживает связь с иностранными правительствами и сотрудниками иностранных дипведомств. Однако телефонные беседы с представителем китайских властей он вёл ещё в 2018 году. Как указано в документах, если бы руководство в Резерве знало о контактах Анвана, ему бы не стали давать допуск к секретным материалам Министерства обороны и, более того, уволили бы.

Также, по информации из обвинительного заключения, брат Анвана сейчас числится в резерве Народно-освободительной армии Китая. А в период с 2014-го по 2016 год на счета тибетского американца было переведено в общей сложности $120 тыс. из КНР, в том числе почти $50 тыс. от его брата.