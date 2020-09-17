Le Monde: «глоток свежего воздуха» для ЕС — эксперты призывают к созданию франко-немецкой федерации

Союз Франции и Германии станет тем самым лекарством, которое поможет Евросоюзу выйти из депрессии, пишут в своей статье для Le Monde экс-депутат Европарламента Даниэль Кон-Бендит и политолог Клаус Леггви. По их словам, идея франко-немецкой федерации зародилась сразу после Второй мировой войны, но не нашла поддержки, а сейчас страны как никогда сблизились — это облегчит их объединение и позволит проводить общую политику устойчивого развития.

Бывший депутат Европарламента из партии зелёных Даниэль Кон-Бендит и профессор политологии Клаус Леггви на страницах Le Monde выступают за создание франко-немецкой федерации, которая позволит задыхающемуся Евросоюзу восстановиться.

По мнению авторов статьи, сейчас Европа рискует расколоться на множество частей: охотники за выгодными сделками из «скупой пятёрки» (северные страны во главе с Нидерландами), националисты Вышеградской группы (Польша, Венгрия и другие страны бывшего Востока), страны Средиземноморья с огромными долгами (юг Европы). Предполагаемое превосходство Германии и Франции является общей движущей силой этих центробежных сил.

Между тем Европе едва удаётся отстаивать свои принципы в отношении стран-соперников: Соединённых Штатов, России и Китая, — поэтому подчёркивание разных интересов Германии и Франции станет фатальной ошибкой и нанесёт ущерб этим странам. Вместо того чтобы усугублять депрессию, Евросоюз должен осмелиться на большой скачок в развитии наработанных планов и продолжении настоящего прогресса, достигнутого по Ахенскому договору 2019 года и в рамках плана Меркель и Макрона по выходу ЕС из кризиса, считают экс-депутат и политолог. Цель этих действий — создание прогрессивной франко-немецкой федерации.

Как напоминают авторы, идея такого союза часто упоминалась в прошлом, начиная с Конрада Аденауэра и Шарля де Голля и заканчивая Герхардом Шрёдером и Жаком Шираком. Однако тогда она оставалась лишь на уровне благих намерений без серьёзных действий, а теоретики национального суверенитета заклеймили её как «невозможную»: по их словам, никто никогда не отказывался от своей автономии ради другого. Поэтому Кон-Бендит и Леггви предлагают новый тип конфедерации — не выражение благородных идей, а логическое последствие слияния госструктур, гражданского общества и культуры, которое две страны прошли к взаимной выгоде с 1945 года.

Хотя в 1955-м или 1970 году Франция и Германия были двумя разными мирами, сейчас они сильно сблизились, хотя и не стали идентичными. В них уже существует множество необходимых для федерации элементов: кроме образовательных и культурных обменов для молодёжи, страны уже долгое время разрабатывают схожие программы по безопасности и экономической политике, а одним из главных факторов является большое количество связей и сделок между французами и немцами по работе, в свободное время и в качестве культурного обмена.

Конечно, признают эксперты, для создания настоящей федерации предстоит пройти долгий путь, во время которого необходимо уменьшить структурные различия между двумя странами, а также решить специфические для каждой стороны проблемы: в Германии — вопрос о гражданском и военном использовании атомной энергии, а во Франции — постколониальные отношения с Африкой. На первых этапах нужны совместные инициативы по сотрудничеству в устойчивом развитии, прекращению использования угля и созданию общей франко-немецкой штаб-квартиры в Совбезе ООН в качестве рупора Европы. По мнению Кон-Бендита и Леггви, в вопросах безопасности, налоговой политики, цифровой автономии и, главное, экологической политики можно брать за основу предложения Эммануэля Макрона. Однако эти инициативы не должны остаться на словах: общая парламентская ассамблея, а также советы граждан по обе стороны Рейна могут разработать более детальные проекты.

«В Европе никому не надо бояться 150 миллионов франко-немцев с двойным гражданством», — считают авторы статьи для Le Monde. По их словам, большее значение имеет не ВВП или количество военных, а возможность гарантировать общую политику устойчивого развития. Даниэль Кон-Бендит и Клаус Леггви рассматривают франко-немецкую федерацию как краеугольный камень дружбы, которая зародилась после 1945 года, а также в качестве лекарства для Евросоюза, которому срочно необходим глоток свежего воздуха.