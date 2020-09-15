ERR: президент Эстонии предупредила, что «окно возможностей» для России закрывается

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Россия сейчас представляет серьёзную угрозу для соседей — однако опасения, что Москва пытается «расширить империю», давно устарели. Как считает Кальюлайд, на реализацию имперских амбиций у Кремля уже не хватит финансов. Однако Россия опасна из-за того, что сама понимает: её время подходит к концу, а «окно возможностей» закрывается, подчеркнула президент в интервью ERR.

Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что её время начинает подходить к концу, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. «Окно возможностей России закрывается. Сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев, которым им рекомендуют заниматься самостоятельно», — сказала Кальюлайд в понедельник в интервью ERR.



«В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять нашим западным союзникам. Это причина, по которой Россия именно сейчас опасна — благодаря тому, что она сама видит, как её окно возможностей закрывается», — добавила президент.



«Россия ищет умные, со своей точки зрения, способы нарушить наше единство, основанное на наших общих ценностях, [пытается] переманить кого-то на свою сторону хотя бы экономическими соображениями, чтобы усилить трещины в наших рядах. Всё это стоит недорого. Вмешательство в выборы требует определённых средств, но в принципе, существенно дешевле, чем физическое вмешательство», — заявила Кальюлайд.



«Всё это Россия делает, зная, что её окно возможностей закрывается, — и теперь вопрос как раз в том, на что будут готовы пойти, чтобы использовать эту возможность, пока она окончательно не пропала. Но, возможно, она уже окончательно пропала», — отметила президент Эстонии. Она также сравнила ситуацию России с Китаем, у которого были десятилетия для наращивания своей мощи и укрепления международных позиций.



По оценке Кальюлайд, представление о том, что Россия хочет расширить империю, является устаревшим мышлением. «Это устаревшее мышление по одной простой причине: развитие и содержание любой империи — это расходы. И если ты сам очень слаб с экономической точки зрения, находишься в исключительно плохом положении с точки зрения демографии, то на самом деле не имеешь возможности взять на себя такие расходы», — сказала Кальюлайд, приведя в пример развитие событий на Украине. По её словам, многие полагали, что после аннексии Крыма* Россия захватит всю Украину, но этого не произошло.



В контексте белорусской ситуации президент Эстонии также отметила, что Россия своими действиями настроила украинцев против себя. «Я думаю, что россияне поняли, что украинский народ, который был бы для них естественным союзником, сегодня этого ни при каком случае не хочет, и [повторения этой ситуации] пытаются избежать, сводя к тому же к минимуму свои расходы», — пояснила Кальюлайд.



Дата публикации 15 сентября 2020 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



