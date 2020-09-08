France 24: Индия обошла Бразилию и вышла на второе место в мире по количеству заражений коронавирусом

В понедельник в Индии было зафиксировано новое рекордное число выявленных за день случаев заражения коронавирусом, сообщает France24. Таким образом, Индия обошла Бразилию и вышла на второе место в мире по общему количеству заражений. При этом в стране начали постепенно смягчать карантин, введённый ещё пять месяцев назад.

Если бы вам сегодня надо было проехаться на метро в Нью-Дели, то вам бы пришлось пройти через металлоискатель, измерить температуру, а также дезинфицировать руки и все свои вещи. В условиях открытия делийского метро после пятимесячного карантина власти действуют наверняка, на фоне страхов о распространении коронавируса.

ПАССАЖИР МЕТРО: Мы работали из дома на протяжении последних 4—5 месяцев. Приятно снова ехать на метро в первый рабочий день. Что будет в будущем — мы не знаем.

Открытие метро было омрачено очередным рекордным количеством выявленных за день случаев коронавируса: в понедельник было подтверждено 90 802 случая. Теперь Индия обошла Бразилию, выйдя на второе место в мире по количеству заражений. Эксперты призывают людей делать больший вклад ради сдерживания эпидемии.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Такое ощущение, что люди гордятся тем фактом, что мы вышли на второе место. Мы не соблюдаем все меры предосторожности. Мы не следуем всем инструкциям от правительства.

Коронавирусной инфекцией в Индии заразилось примерно 4,2 миллиона жителей. Большая часть роста случаев пришлась на 5 штатов: Андра-Прадеш, Тамил-Нанду, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш. В дополнение ко всем бедам страны, индийская экономика в последнем квартале просела на 24 процента. Это следствие самого жёсткого (по мнению экспертов) карантина в мире. Введённые правительством ограничения привели к тому, что миллионы людей тут же потеряли работу. Многие опасаются, что сейчас, в условиях смягчения карантина, коронавирусный кризис в Индии будет только набирать обороты.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2020 года.