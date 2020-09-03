CNN: «одно из самых сложных испытаний» — семья Дуэйна Джонсона переболела COVID-19
Американский актёр и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала сообщил, что вместе с семьёй переболел COVID-19, и предупредил, что коронавирус оказался одним из самых сложных испытаний в жизни даже для него, пишет CNN.
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