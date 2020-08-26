USA Today: перцовые баллончики и дома на колёсах — пандемия и беспорядки заставили американцев пересмотреть приоритеты
Если в начале пандемии повышенным спросом пользовались туалетная бумага принадлежности для выпечки, то сейчас всё больше американцев приобретают перцовые баллончики и зарядные устройства для мобильных телефонов на солнечных батареях, сообщает USA Today.
По словам владельца компании Mace Security International по производству перцовых баллончиков Гэри Медведа, спрос на их продукцию настолько высок, что компании задумываются о введении дополнительных рабочих смен. При этом основной причиной существенного роста спроса он называет «неопределённость», вызванную пандемией и предстоящими в ноябре выборами, пишет USA Today.
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