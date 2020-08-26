USA Today: перцовые баллончики и дома на колёсах — пандемия и беспорядки заставили американцев пересмотреть приоритеты

В связи с распространением коронавируса, расовыми протестами и президентскими выборами в США, всё больше американцев совершают покупки, вызванные чувством тревоги, сообщает USA Today. В стране резко вырос спрос на перцовые баллончики, зарядные устройства для мобильных телефонов на солнечных батареях и дома на колёсах.

Если в начале пандемии повышенным спросом пользовались туалетная бумага принадлежности для выпечки, то сейчас всё больше американцев приобретают перцовые баллончики и зарядные устройства для мобильных телефонов на солнечных батареях, сообщает USA Today.

Как отмечает издание, смещение акцента с поддержания домашних удобств на обеспечение личной безопасности указывает на рост опасений среди американцев на фоне распространения коронавируса и приближения президентских выборов в США.

Кроме того, несмотря на то что уровень преступности в стране остаётся довольно низким, беспокойство также вызвано протестами против расизма и жестокости полиции в Портленде и других городах.

«Это чувство беспокойства есть у всех. Некоторое время казалось, что все решили, что пандемия позади, но мы наблюдаем рост числа покупок, вызванных чувством тревоги, так как люди понимают, что до конца ещё далеко», — заявила старший редактор сайта розничных продаж Ben’s Bargains Кристин Кук.

Хотя расходы на поездки и рестораны остаются невысокими, спрос на аренду жилых автофургонов увеличивается, утверждает президент группы данных и аналитики и международных отношений Envestnet | Yodlee Билл Парсонс. Это указывает на то, что потребители готовы путешествовать до тех пор, пока могут обеспечить свою безопасность от коронавируса.

Кроме того, в связи с тем, что американцы всё чаще выходят из дома, однако вынуждены соблюдать социальное дистанцирование, растёт интерес к перцовым баллончикам и приборам, издающих сигнал тревоги.

Владелица компании по производству персональных систем сигнализации Birdie Али Фербер Питерс отмечает, что с начала лета продажи их гаджетов выросли «в геометрической прогрессии». Предприниматель связывает это с желанием людей выходить на природу, но чувствовать себя в безопасности.

По словам владельца компании Mace Security International по производству перцовых баллончиков Гэри Медведа, спрос на их продукцию настолько высок, что компании задумываются о введении дополнительных рабочих смен. При этом основной причиной существенного роста спроса он называет «неопределённость», вызванную пандемией и предстоящими в ноябре выборами, пишет USA Today.