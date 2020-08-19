DM:«Дорогой, Владимир! Я ваш большой поклонник» — сенат США припомнил Трампу «подхалимаж» перед Путиным

Хотя Дональд Трамп утверждал, что «не имеет ничего общего» с Россией, в опубликованном на этой неделе докладе комитета сената США по делам разведки о «российском вмешательстве» в выборы обнаружились крайне любопытные письма Трампа Владимиру Путину от 2007 и 2013 годов, сообщает Daily Mail. В письмах Трамп называет себя «большим поклонником» Путина и пытается пригласить его на личную встречу. Такую встречу Трампу провести в итоге так и не удалось — однако российский президент однажды всё же ответил предпринимателю и даже отправил ему подарок.

В опубликованный во вторник «скандальный» доклад комитета сената США по делам разведки, в котором сенаторы заключили, что Россия вмешалась в американские президентские выборы 2016 года, однако избирательный штаб Дональда Трампа всё же не вступал в «сговор» с Москвой, была включены письма Трампа российскому лидеру Владимиру Путину от 2007 и 2013 годов, сообщает британская Daily Mail. Как подчёркивается в материале таблоида, судя по письмам, будущий президент пытался «подхалимничать» перед Путиным и организовать с ним личную встречу, в том числе — заманив его на свой конкурс «Мисс Вселенная». По данным DM, письма были приложены к докладу в виде фотографий, на которых можно заметить «надписи большими буквами знакомым трамповским почерком».

В письме, датированном июнем 2013 года, Трамп писал российскому президенту: «Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить вас лично в качестве почётного гостя ко мне в Москву», имея в виду конкурс «Мисс Вселенная». Ниже будущий американский лидер размашисто написал от руки: «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ!». Хотя на первый взгляд эта фраза должна была послужить «приманкой» для Путина, в докладе американских сенаторов упоминается, что сразу несколько свидетелей признавались, что слышали, будто Трамп во время всех трёх своих визитов в Россию встречался там с некими женщинами, подчёркивает обозреватель Daily Mail.

При этом в первоначальном варианте июньского письма, который для одного из помощников Трампа составил британский музыкальный критик Боб Голдстоун, также была фраза о том, что Трамп надеется во время своего визита в Москву встретиться с Путиным лично, однако в версии, которая была включена в доклад комитета по делам разведки, её нет, сообщает Daily Mail. Как подчёркивает журналист таблоида, письмо было отправлено всего за год до того, как в отношении Владимира Путина были введены американские санкции за «вторжение в Крым».

В сентябре 2013 года Трамп написал Путину ещё раз, снова попытавшись «зазвать» его на свой конкурс — и на этот раз он уже прямо говорит, что желает провести с ним личную встречу. «Я хотел бы лично пригласить вас в качестве почётного гостя на конкурс, который пройдёт 9 ноября. Кроме того, в Москву я приеду за несколько дней до него, и если вы по какой-либо причине захотите со мной встретиться, это будет для меня большой честью», — цитирует DM американского предпринимателя.

В другом включённом в доклад письме Путину, датированном декабрём 2007-го, Трамп поздравляет Владимира Путина с тем, что журнал Time назвал его «Человеком года», говорится в материале DM. «Вы точно этого заслуживаете, — писал Трамп. — Как вы, наверное, уже слышали, я ваш большой поклонник. Берегите себя». При этом фраза о том, что Трамп — «большой поклонник» Путина, в письме подчёркнута, пишет британский таблоид.

Как указывается в докладе американских сенаторов, более раннее послание Трампа было написано в тот момент, когда его деловой партнёр Феликс Сейтер искал для него перспективные проекты в секторе недвижимости. Согласно докладу, эти поиски Сейтер вёл в компании дочери Трампа Иванки, сопровождать которую во время этой поездки Трамп поручил ему сам, отмечает обозреватель Daily Mail. Как сообщил сам Сейтер комитету сената США по делам разведки, ему удалось при помощи «близкого друга» организовать для них двоих «почти персональный» тур по Кремлю — им даже показали «кабинет начальника», и Сейтер, по собственным словам, смог убедить охрану позволить Иванке сесть в стоявшее там кресло.

По данным газеты, послания «шли не в одностороннем порядке»: после конкурса «Мисс Вселенная» — на который российский лидер так и не пришёл, несмотря на письмо Трампа и другие его попытки организовать с ним личную встречу, о которых комитету по делам разведки поведали свидетели — Путин ответил Трампу и отправил ему подарок. «Дорогой господин Трамп, я хотел бы поздравить вас и ваших коллег с успешным проведением конкурса «Мисс Вселенная». Я надеюсь, что все участники этого замечательного события отправятся домой с хорошими воспоминаниями о своём визите в российскую столицу. Сожалею, что мы так не смогли провести встречу, но надеюсь, что мы ещё сможем побеседовать во время одного из ваших будущих визитов в Россию. Искренне ваш, В. Путин», — цитирует Daily Mail ответное письмо.

Как пишет издание, в докладе комитета сената США по разведке также содержится фотография подарка Путина и небольшое послание, в котором Трамп с восторгом рассказывает об этом гостинце своему отцу. «ПАПА, ПОСМОТРИ ПРИЛОЖЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ЭМИНА (Агаларова, российско-азербайджанского певца, имеющего связи с Трампом. — ИноТВ) — ТЕБЕ ПУТИН ПОДАРОК ОТПРАВИЛ!», — приводит таблоид содержание послания.

В ходе своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп прямо заявлял, что не имеет с Россией «ничего общего», напоминает автор статьи.