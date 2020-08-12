NI: надежды на Трампа не оправдались — реализма во внешней политике США он не добился
Многие сторонники смены внешнеполитического курса США в сторону «реализма и сдержанности», слыша в ходе предвыборной кампании 2016 года комментарии Дональда Трампа о различных международных проблемах, питали «осторожные надежды» на то, что он, победив на выборах, станет инициатором давно назревших изменений, пишет приглашённый редактор The National Interest и научный сотрудник американского аналитического центра «Институт Катона» Тед Гален Карпентер. По мнению аналитика, эти надежды по большей части так и не оправдались: США вопреки обещаниям американского лидера по сей день продолжают «вязнуть» в Афганистане и Сирии, так и не предприняли серьёзных шагов по переоценке роли НАТО и других союзов, которые Трамп называл «устаревшими», и, наконец, так и не попытались «умерить свою до опасного конфронтационную политику по отношению к России».
Когда в июле нынешнего года Вашингтон объявил о том, что выведет 9,4 тыс. из 34,5 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Германии, поначалу казалось, что администрация Трампа, достижения которой в плане смены внешнеполитического курса до сих пор были «удручающими», наконец сумела добиться «приятного исключения», продолжает Карпентер. Однако «бескомпромиссные защитники статуса-кво по НАТО» ещё до каких-либо официальных заявлений об этом шаге отреагировали на сообщения СМИ о нём «истерически», завалив информационное пространство «предсказуемыми» заявлениями о том, что это весьма скромное сокращение американского контингента «сыграет на руку Владимиру Путину и нанесёт фатальный ущерб обороноспособности демократической Европы». Высказываний в пользу этой меры слышалось значительно меньше, напоминает автор.
Есть и ещё более неприятный момент: в рамках этой перестановки 1 тыс. американских военнослужащих будут направлены в Польшу — и Москва скорее всего воспримет это как ещё более серьёзное посягательство на свои интересы в плане безопасности, чем если бы их оставили в Германии, уверен автор. Как отмечает аналитик, министр обороны Польши уже «похвастал» тем, что в его стране будет размещено американское командование, которое будет контролировать войска на восточном фланге НАТО. Помимо всего прочего, постоянная дислокация войск США на польской территории станет нарушением обещаний, данных Москве в обмен на согласие со стороны Кремля на воссоединение Германии и сохранение единой страны в составе НАТО, подчёркивает Карпентер.
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