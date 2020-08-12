NI: надежды на Трампа не оправдались — реализма во внешней политике США он не добился

Обещания Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании много говорил о необходимости прекратить бесконечные войны и наладить отношения с Россией, похоже, так и остались обещаниями, констатирует приглашённый редактор журнала The National Interest Тед Гален Карпентер. По мысли Карпентера, последний шаг администрации президента США по частичному выводу американских войск из Германии, от которого будет больше вреда, чем пользы, окончательно показал, что перенаправить внешнеполитический курс Вашингтона в сторону реализма он так и не смог.

Многие сторонники смены внешнеполитического курса США в сторону «реализма и сдержанности», слыша в ходе предвыборной кампании 2016 года комментарии Дональда Трампа о различных международных проблемах, питали «осторожные надежды» на то, что он, победив на выборах, станет инициатором давно назревших изменений, пишет приглашённый редактор The National Interest и научный сотрудник американского аналитического центра «Институт Катона» Тед Гален Карпентер. По мнению аналитика, эти надежды по большей части так и не оправдались: США вопреки обещаниям американского лидера по сей день продолжают «вязнуть» в Афганистане и Сирии, так и не предприняли серьёзных шагов по переоценке роли НАТО и других союзов, которые Трамп называл «устаревшими», и, наконец, так и не попытались «умерить свою до опасного конфронтационную политику по отношению к России».

Когда в июле нынешнего года Вашингтон объявил о том, что выведет 9,4 тыс. из 34,5 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Германии, поначалу казалось, что администрация Трампа, достижения которой в плане смены внешнеполитического курса до сих пор были «удручающими», наконец сумела добиться «приятного исключения», продолжает Карпентер. Однако «бескомпромиссные защитники статуса-кво по НАТО» ещё до каких-либо официальных заявлений об этом шаге отреагировали на сообщения СМИ о нём «истерически», завалив информационное пространство «предсказуемыми» заявлениями о том, что это весьма скромное сокращение американского контингента «сыграет на руку Владимиру Путину и нанесёт фатальный ущерб обороноспособности демократической Европы». Высказываний в пользу этой меры слышалось значительно меньше, напоминает автор.

Между тем, теперь стало понятно, что даже этот не слишком серьёзный шажок администрации Трампа в сторону внешнеполитического реализма и сдержанности оказался преувеличенным: хотя реально Вашингтон выведет из Германии даже больше военнослужащих, чем сообщалось вначале (не 9,4, а 11,9 тыс.), обратно в США вернутся лишь 6,4 тыс. из них, тогда как остальные будут переброшены в другие страны НАТО в Европе, пишет Карпентер. По мысли эксперта, наиболее метко решение американской администрации описал аналитик Биной Кампмарк, который заявил, что Трамп просто-напросто «переставляет в военном плане мебель».

Есть и ещё более неприятный момент: в рамках этой перестановки 1 тыс. американских военнослужащих будут направлены в Польшу — и Москва скорее всего воспримет это как ещё более серьёзное посягательство на свои интересы в плане безопасности, чем если бы их оставили в Германии, уверен автор. Как отмечает аналитик, министр обороны Польши уже «похвастал» тем, что в его стране будет размещено американское командование, которое будет контролировать войска на восточном фланге НАТО. Помимо всего прочего, постоянная дислокация войск США на польской территории станет нарушением обещаний, данных Москве в обмен на согласие со стороны Кремля на воссоединение Германии и сохранение единой страны в составе НАТО, подчёркивает Карпентер.

«Перераспределение и частичный вывод американских войск толком не сократят нездоровую зависимость Европы от Соединённых Штатов в плане безопасности. Ну а обуздать всё более опасный конфронтационный курс США в отношении России они помогут и того меньше — более того, они возымеют обратный эффект, — рассуждает редактор The National Interest. — Это решение, по всей видимости, было мотивировано раздосадованностью Трампа тем, что немецкое правительство продолжает слишком мало вкладывать в собственную оборону, сопротивляясь давлению Вашингтона, который добивается более равномерного распределения расходов внутри НАТО. Польша же провела более успешную пиар-кампанию на обоих фронтах, и администрация Трампа отреагировала на эти ухаживания, наградив Варшаву размещением в её границах американских войск, которые должны будут послужить в качестве сил прикрытия для сдерживания России».

Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал, что в плане реализма и сдержанности во внешней политике, он, быть может, и делает правильные заявления, но от слов к делу предпочитает не переходить, подытоживает Карпентер. Большинство внешнеполитических реалистов в США уже давно оставили надежды на то, что при Трампе в подходе Вашингтона к международным делам наметятся какие-то серьёзные и содержательные перемены, а последний шаг его администрации должен будет убедить в напрасности этих надежд всех остальных, сетует эксперт.