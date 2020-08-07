Fox News: отключать воду и электричество — в Лос-Анджелесе решили не церемониться с нарушителями антивирусного режима

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти разрешил муниципальным службам отключать воду и электричество в помещениях, где нарушаются правила социального дистанцирования, передаёт Fox News. Это касается как жилых домов, так и предприятий, где на мероприятиях порой собираются сотни человек.
Собственники жилья в американском Лос-Анджелесе могут столкнуться с не очень приятными последствиями нарушения мер по контролю и предотвращению распространения коронавируса, сообщает Fox News.
Так, во время пресс-конференции в среду 5 августа мэр города Эрик Гарсетти дал разрешение муниципальным службам отключать электричество и воду в помещениях, где нарушаются правила о массовых собраниях. Новое постановление коснётся как жилых домов, так и предприятий.
«Мы считаем, что, отключив электричество и перекрыв воду, сможем закрыть эти места, которые чаще всего нарушают правила далеко не в первый раз и до этого уже были в этом уличены», — цитирует канал Гарсетти.
Мэр заверил, что власти вправе прибегнуть к такому постановлению. По словам политика, органы правопорядка порой не справляются, когда речь идёт о мероприятиях, в которых участвуют сотни человек.
Как напоминает Fox News, в данный момент в штате Калифорния снова наблюдается рост числа заражений. В одном Лос-Анджелесе на 5 августа было зафиксировано 198 тыс. заболевших и 4825 смертей от коронавируса.
В других штатах ситуация с COVID-19 тоже резко ухудшилась, поэтому местные власти призывают жителей соблюдать рекомендации по соцдистанцированию. Нарушения тоже караются. К примеру, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо разрешил отзывать лицензии на ведение предпринимательской деятельности у заведений, которые не следуют правилам. Кроме того, политик регулярно публикует списки ресторанов и баров — нарушителей.
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