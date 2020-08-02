GCR: «ответ Эрдогану» — Россия поможет Сирии построить копию Собора Святой Софии
Россия согласилась помочь сирийскому правительству построить копию стамбульской Айя-Софии с последующем использованием её в качестве православного собора. На подобный шаг Москва пошла после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил этот византийский памятник архитектуры в мечеть, пишет Global Construction Review.
Христианский собор Святой Софии был закончен в 537 году, однако после завоевания Константинополя в 1453 году османы сделали из него мечеть. Вместе с тем в 1935 году турецкие власти превратили его в музей.
Теперь же Россия примет участие в финансировании строительства уменьшенной версии собора, который будет находиться в сирийской провинции Хама на западе страны. Предполагается, что подготовительные работы начнутся уже в августе.
Подобный шаг, по мнению портала, можно истрактовать как ответ Эрдогану с российской стороны. «Сирия, в отличие от Турции, является страной, которая наглядно демонстрирует возможность и положительный эффект от мирного диалога, мирного соседства христиан и мусульман. Президент Башар Асад никогда бы в жизни не стал передавать собор от одной конфессии к другой», — отметил по этому поводу российский парламентарий Виталий Милонов.
По данным газеты Al-Modon, за реализацию этого проекта первым высказался лидер проправительственного ополчения Набиль аль-Абдулла, который пожертвовал свою землю на строительство собора. Данную идею поддержал также и митрополит епархии Хама Никола Баальбаки. Затем же это предложение одобрили и в российской Госдуме.
Этот шаг призван также увеличить уровень поддержки преимущественно православного ополчения Абдуллы со стороны России.
«Данная инициатива нужна, что показать свою лояльность России, что вполне в русле политики исповедующих православие ополченцев национальной обороны начиная с 2015 года», — считает обозреватель Мохамед Рашид.
Ссылки по теме
-
Le Figaro: решение по Айя-Софии поставило крест на мечтах о светской и либеральной Турции
-
Le Figaro: Эрдоган превратил Святую Софию в мечеть, чтобы предстать защитником мусульман всего мира
-
Le Monde: Эрдоган против Эрдогана — турецкая писательница назвала пощёчиной светскому обществу обустройство мечети в Святой Софии
-
Le Figaro: превратив собор Святой Софии в мечеть, Эрдоган бросил новый вызов Европе