Deutschlandfunk: саммит ЕС показал смещение баланса сил в Европе

Прошедший четырёхдневный саммит ЕС показал, что баланс сил в сообществе сместился, пишет журналист Стефан Детьен в своей статье для Deutschlandfunk: в частности, Австрия и Нидерланды возглавили группу «экономных» государств и сумели пошатнуть доминирование немецко-французской оси. В результате, Меркель и Макрон были вынуждены заметно урезать итоговый финансовый пакет, чтобы спасти саммит от провала. По мнению автора, в долгосрочной перспективе от этого выиграет вовсе не Европа, а Китай и США, поскольку ЕС не будет хватать средств на инновации и модернизацию.

После четырёхдневного саммита, ЕС уже не будет таким, каким был прежде пишет журналист Стефан Детьен в своей статье для Deutschlandfunk: баланс власти внутри сообщества сместился, разломы и конфликтные линии стали заметней.

В Брюсселе имели место быть не переговоры партнёров о компромиссе, а взаимодействие ситуативных союзов и отдельных групп интересов, считает Детьен. Контекст переговоров был деструктивным и наполненным взаимного недоверия. К примеру, премьер Нидерландов Марк Рютте заподозрил восточноевропейские страны в коррупции, а Эммануэль Макрон обвинил австрийского канцлера Себастьяна Курца в плохих манерах. Виктор Орбан ощущал себя под огнём открытой неприязни, а польский премьер Матеуш Моравецкий говорил об угнетении слабых сильными. Как отмечает Детьен, столь недоброжелательных настроений в Европе не было уже давно.

Отныне, наиболее глубокий разрыв в ЕС пролегает не между Севером и Югом, как раньше, а между Западом и Востоком, считает автор. И речь здесь идёт не о деньгах, а об идеях и ценностях. Ещё сложнее ситуация становится из-за произошедшего на саммите сдвига баланса власти, спровоцированного Марком Рютте и Себастьяном Курцем. В качестве лидеров группы, так называемых «экономных» государств, они пошатнули продуктивное доминирование немецко-французской оси.

По окончании переговоров стало ясно, что Меркель, Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось резко сократить свои изначальные предложения, для того чтобы спасти саммит от провала, пишет Детьен. Курцу и Рютте удалось опустить итоговую сумму выплачиваемых субсидий ниже €400 млрд., а также заметно снизить и объём самого финансового пакета. Таким образом, ЕС будет неизбежно не хватать средств на инновации и модернизацию, констатирует автор.

Цена за такой итог будет видна лишь спустя несколько лет, считает Детьен. Однако выгоду от него получает вовсе не Нидерланды, Австрия, Венгрия или Польша, а Пекин и Вашингтон, отмечает автор.