BI: 18 штатов США попали в «красную зону» по коронавирусу

Специалисты составили документ для Белого дома, в котором отмечена «красная зона» по коронавирусу. Как поясняет Business Insider, это реестр штатов, где за неделю зафиксировали больше 100 новых случаев на 100 тыс. жителей. Таковых оказалось 18, им рекомендовано ужесточить меры по борьбе с эпидемией, но далеко не все прислушиваются к рекомендациям.

В США по-прежнему пытаются сдержать распространение коронавируса, пишет Business Insider. Например, жителям Калифорнии запретили заниматься спортом в помещениях и посещать бары.

Однако, как отмечает автор статьи, этого недостаточно, судя по документу, подготовленному специалистами для Белого дома. Он не был предназначен для публикации, но произошла утечка. В нём сказано, что Калифорния вместе с 17 другими штатами США находится в «красной зоне» по числу заболеваний, и им стоило бы принять более строгие меры для предотвращения ещё большего распространения коронавируса.

В частности, там есть рекомендация о введении обязательного ношения масок за пределами места жительства, ограничении собраний численностью до 10 человек, закрытии баров, ночных клубов, спортивных залов. Жителям штатов советуют снизить свою социальную активность в четыре раза. А властям взамен стоит создать места для покупки еды на улице.

В «красный список» вошли те штаты, где за неделю с 7 по 14 июля зафиксировали больше 100 новых случаев на 100 тыс. резидентов. Это Алабама, Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Аризона, Северная Каролина, Калифорния, Невада, Флорида, Оклахома, Джорджия, Южная Каролина, Айдахо, Теннеси, Айова, Техас, Канзас, Юта.

Из этих 18 штатов 10 плюс Вашингтон попали в список тех регионов, где больше 10% всех тестов приходят с положительным результатом.

Однако, как отмечает автор статьи, в некоторых штатах губернаторы не следуют рекомендациям ужесточить меры. Наоборот, некоторые из них снимают ограничения в отношении масок.

За последнюю неделю в США число заболевших росло на 62 тыс. новых случаев в день, и в результате их общее количество достигло отметки в 3,5 млн. Многие эксперты объясняют это тем, что штаты открываются слишком рано, не достигнув поставленных правительством критериев, пишет Business Insider.