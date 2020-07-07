Le Parisien: требование надеть маски во французском автобусе обернулось трагедией

Врачи констатировали смерть мозга у 58-летнего водителя автобуса Филиппа Монгийо из французского города Байонна. Как сообщает Le Parisien, в больницу пострадавший попал после потасовки с пассажирами, которых он попытался высадить из автобуса за то, что те ехали в салоне без масок и проездных документов.

В понедельник 6 июля во французском городе Байонна департамента Атлантические Пиренеи водители местного автобусного парка не вышли на работу, пишет Le Parisien. Этим утром почти все они собрались на стоянке. Настроение у всех мрачное — потеряли коллегу.

Как сообщает издание, в воскресенье вечером на 58-летнего Филиппа Монгийо, работавшего на линии между Байонной и прибрежным Биаррицем, напали пассажиры. По предварительным данным следствия, в 19:10 в автобус зашёл человек с «опасной собакой типа питбуля». Кроме того, ни у этого пассажира, ни у четырёх, уже находившихся в салоне, не было масок. С одним из ранее севших в автобус людей у Филиппа уже был конфликт из-за отсутствия проездного. В конце концов, водитель остановил машину и попытался силой заставить нарушителей покинуть салон.

Когда все вышли из автобуса, ситуация накалилась. Монгийо попытался вернуться обратно за руль, но один из пассажиров нанёс водителю сильный удар в голову, и Филипп упал на землю. Спустя несколько минут подоспела помощь — Монгийо был без сознания. Сейчас водитель находится в больнице, врачи констатировали у него смерть мозга.

По информации Le Parisien, уже в воскресенье вечером по делу о нападении на Филиппа полиция задержала одного человека и ещё четверых в понедельник. Сотрудники органов правопорядка ищут свидетелей инцидента.

Коллеги Монгийо обращают внимание, что после выхода из режима самоизоляции и введения правила носить маски в общественном транспорте случаи проявления агрессии по отношению к ним резко возросли. Водители жалуются на недостаточные меры безопасности в автобусах, которые в летний период ходят круглосуточно. «Мы постоянно говорили, что когда-нибудь кто-то может умереть!» — кричит один из коллег Филиппа во время встречи с местным депутатом. Представитель Всеобщей конфедерации труда Лоран Уебер объясняет, что уже несколько месяцев пытался донести всё это до руководства: «Нужно больше контроля, тщательнее обеспечивать безопасность. Если ты идёшь на работу и думаешь, вернёшься ли ты вечером домой, — так невозможно».

Филиппа коллеги описывают как хорошего парня и большого весельчака, который никогда не лез за словом в карман. Как говорит друг Монгийо, Жан-Марк, «должно быть, он не колеблясь пошёл на конфликт, даже не представляя, что так всё закончится».

По словам другого приятеля, Кристофа, через год Филипп, отец трёх дочерей, рассчитывал выйти на пенсию. «Он всю жизнь вкалывал. И теперь уже мечтал, как купит дом на колёсах и будет кататься по Пиренеям», — вспоминает товарищ.