WSJ: США давят на Европу в попытке вытеснить очередного китайского конкурента

США оказывают давление на европейские страны с целью выдавить с местного рынка китайскую компанию Nuctech, занимающуюся системами безопасности, пишет The Wall Street Journal. Оборудование китайской фирмы всё чаще используется для сканирования грузов и пассажиров на границе, в европейских портах и аэропортах, что не устраивает её американских конкурентов. В США предостерегают, что таким образом Китай может заполучить важные данные из европейской инфраструктурной сети.

США нацелились на крупнейшего китайского производителя оборудования для проверки безопасности, заявив, что расширение его присутствия в Европе представляет угрозу для безопасности и бизнеса Запада, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Кампания, организованная Советом национальной безопасности и несколькими американскими агентствами, пытается сплотить европейские правительства, чтобы потеснить китайскую фирму Nuctech Co., чьи системы досмотра грузов, багажа и пассажиров всё чаще используются в портах, на пограничных переходах и в аэропортах по всей Европе.

Как отмечается в статье, усилия США, набравшие обороты в прошлом месяце, последовали за аналогичной кампанией, имевшей целью вытеснить китайского гиганта телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. из коммуникационных сетей. Это, однако, принесло неоднозначные результаты. Как и в случае с Huawei, ситуация с Nuctech — это проверка способности США убедить своих союзников избегать более доступного поставщика оборудования, исходя при этом из американских соображений безопасности, которые, по мнению многих компаний, являются необоснованными.

Согласно внутреннему документу Госдепартамента от 8 мая, о содержании которого удалось узнать изданию, Nuctech конкурирует в своём бизнесе на рынке более чем дюжины европейских стран. Финляндия в этом месяце выбрала Nuctech как поставщика сканеров для грузов вдоль своей границы с Россией, несмотря на все усилия американских дипломатов. Nuctech оказался единственным претендентом на контракт от финской таможни, которая установила низкую цену и не нашла никаких оснований для отказа от китайского оборудования, пишет The Wall Street Journal.

По данным исследовательской фирмы Insight Partner, сканеры безопасности для людей и товаров — это мировой рынок, стоимость которого в прошлом году оценивалась в сумму $7,7 млрд. Их использование вызвало вопросы о рисках, связанных с государственным надзором при пересечении границы. Системы, которые проверяют грузы в портах и зарегистрированный багаж в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, всё больше связаны с базами данных, содержащими транспортные накладные и информацию о пассажирах, включая паспортные данные, отпечатки пальцев и другие сведения.

Эти сетевые системы могут предоставить Nuctech и другим подобным компаниям доступ к персональной и коммерческой информации, поясняет издание. Американские чиновники опасаются, что Nuctech может передать такие данные китайским властям. В служебной записке Госдепартамента говорится о том, что доступ Nuctech к узлам европейской инфраструктуры вызывает у членов НАТО опасения по поводу безопасности гражданских и военных перевозок.

В Nuctech заявили, что ничего не знают об усилиях США и действуют независимо, не получая никакой государственной помощи или указаний от правительства КНР. Компания заявила, что продукты Nuctech не представляют угрозы безопасности и не имеют секретных точек доступа, а все данные хранятся у заказчиков.

«Все данные, генерируемые нашими устройствами, принадлежат только нашим клиентам — ни нам, ни государствам — членам ЕС, и ни в коем случае не китайскому правительству или любой другой организации, — подчеркнул заместитель генерального директора подразделения Nuctech в Нидерландах Роберт Бос. — Наши клиенты — пограничные и таможенные органы, порты, аэропорты — являются единственными владельцами данных».

При этом пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что США «продолжают призывать своих союзников и партнёров защищать себя от компаний, которые в значительной степени субсидируются авторитарными режимами».

Компания Nuctech встроена в систему, управляемую Коммунистической партией Китая, утверждает The Wall Street Journal. Изначально Nuctech была ответвлением престижной инженерной школы Университета Цинхуа, которым в течение большей части 2000-х годов управлял сын тогдашнего партийного лидера Ху Цзиньтао. В прошлом году подразделение Китайской национальной ядерной корпорации, являющейся государственным строителем и оператором атомных электростанций, стало контролирующим акционером материнской компании Nuctech.

Администрация транспортной безопасности США фактически запретила Nuctech присутствовать на большей части американского рынка аэропортов в 2014 году, после проверки, результаты которой остаются засекреченными. По словам официального представителя Таможенной и пограничной службы, его ведомство не использует никаких китайских систем для проверки грузов в портах въезда в США.

Nuctech вошла в десятки других стран, «агрессивно конкурируя» по цене, оставив позади американских конкурентов, включая OSI Systems, Inc. и Leidos Holdings Inc., а также британскую Smiths Detection Group Ltd. В документе Госдепартамента от 26 мая говорится о том, что прибыль Nuctech была получена от продажи товаров по ценам ниже рыночных в ходе «десятилетней агрессивной кампании по захвату значительной доли рынка в критически важных сегментах инфраструктуры в Европе за счёт американских производителей». Конкуренты заявили, что Nuctech оценивает свою продукцию примерно на 25—50% ниже, чем они — свою.

Nuctech утверждает, что не продаёт товары по ценам ниже себестоимости и не субсидирует продукцию, чтобы навредить конкурентам. После того как Еврокомиссия признала компанию виновной в демпинге в 2010 году, Nuctech основала завод в пригороде Варшавы, что, по словам руководства, позволяет компании устанавливать конкурентоспособные цены на продукцию.

По данным Госдепартамента, Nuctech занимает 90% европейского рынка оборудования для досмотра морских грузов и до 50% рынка для досмотра багажа и грузов в аэропортах. Nuctech оспаривает эти цифры, утверждая, что она занимает около 70% бизнеса по сканированию грузов и около 10% рынка аэропортов.

Теперь США пытаются помешать Nuctech по всей Европе, от Хорватии до Литвы, где Вашингтон лоббирует получение контрактов американскими фирмами, сообщается в статье.

Американские дипломаты пытаются помешать тендерам Nuctech в Греции, Венгрии, Италии и Португалии, а также «снабдить Министерство обороны Германии рентгеновскими сканерами для грузов и возможностями дистанционного сканирования», которые, по мнению официальных лиц, могут быть использованы в операциях, в том числе американскими и другими войсками НАТО.

Компания Nuctech установила оборудование для досмотра грузов на некоторых стратегически важных границах Европы, в том числе на рубежах Калининграда, на подступах к территории России в Балтийском море и на площадке для хранения ядерных ракет, расположенной между Литвой и Польшей. На границах ЕС с Белоруссией и Украиной грузы проходят через сканеры Nuctech с обеих сторон. На прошлой неделе работники пригородного завода в Варшаве собирали рентгеновский аппарат для Ирландии.

Немецкий депутат Европарламента Аксель Восс в декабре 2019 года по электронной почте выразил высокопоставленным членам Еврокомиссии обеспокоенность по поводу китайской компании. По его словам, «стратегия ценообразования на крайне низком уровне» предполагает, что мотивы Nuctech не являются коммерческими — скорее, за ними стоит «интерес к контролю над стратегической инфраструктурой ЕС и знаниям, основанным на данных».

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер и комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон обратили внимание на обеспокоенность Акселя Восса по поводу «предполагаемого сбора данных» со стороны Nuctech и пообещали принять законодательные меры по этой проблеме. Один из предложенных законопроектов должен заблокировать инвестиции и публичные торги со стороны активно субсидируемых иностранных компаний, в том числе многих из Китая.

В документах Госдепартамента отмечается внимание ЕС к безопасности данных и излагаются стратегические тезисы и тактика давления, которую американские чиновники должны использовать в обращении с европейскими странами, сообщает The Wall Street Journal.

Министр финансов Хорватии и другие официальные лица сообщили США, что по правилам государственных закупок ЕС и Хорватии они выбирают самого дешёвого участника торгов с наименьшими рисками для национальной безопасности.

В ответ Министерство национальной безопасности подготовило тезисы, в которых предлагалось использовать стремление Хорватии к участию в американской программе безвизового режима. «Все законы, политика, практика и системы обеспечения безопасности на границе изучаются в рамках оценки Программы безвизового режима. Уязвимости зафиксированы и могут привести к неблагоприятной оценке», — отмечается в отчёте американских чиновников. Хорватия это пока никак не прокомментировала, заключает The Wall Street Journal.