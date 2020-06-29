Le Monde: французы вернулись в офисы, но им не хватает свободного общения с коллегами

Возвращение на рабочие места после коронавирусного карантина разочаровало многих французов: строгие санитарные требования ограничили контакты между коллегами — а это важная часть рабочей среды. Теперь, как рассказывает Le Monde, сотрудникам нельзя поболтать в коридоре, встретиться у кофемашины или сходить вместе на обед, а во время нахождения в офисе они обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

Вернувшись с карантина в свои кабинеты, французы похожи на школьников, которые после летних каникул вновь садятся за парты, пишет Le Monde. Однако теперь всё не так, как прежде: знакомая обстановка удивляет странностями.

Прежде всего, отмечает издание, изменились сами французы: в течение трёх месяцев 5 млн человек на своём опыте поняли, что им не нужно приходить в офис, чтобы работать. Конечно, заниматься рабочими вопросами в домашних тапочках, ютясь за обеденным столиком в обнимку с ребёнком, было порой неудобно, но вполне возможно. Поэтому теперь, постепенно возвращаясь в кабинеты, сотрудники надеются вернуться не к своим прямым обязанностям, а к тому, что выходит за их пределы: рассуждениям в коридорах, шуткам у кофемашин, обсуждениям в столовой.

Однако здесь их ждёт разочарование: столовая закрыта, все цветки в горшках погибли, в коридорах расчерчены стрелки, по которым надо двигаться, а доступ к кофемашине получить сложнее, чем на взлётно-посадочную полосу. Даже если 24 июня правительство ввело облегчённый «протокол выхода из карантина» для предприятий, они всё равно подчиняются строгим правилам санитарной безопасности. Некоторые пошли ещё дальше и ввели дистанционную работу в офисах открытого типа: сотрудникам рекомендуют оставаться за своими компьютерами, а совещания проводить по видеосвязи. Идеологи этой удручающей концепции считают, что таким образом сводят к минимуму не только риск заразиться, но и бесполезную болтовню.

Не всем возвращение в кабинеты далось легко. Алиса*, специалист по маркетингу из Лиона, рассказала французской газете, что после первого рабочего дня в офисе в понедельник чувствовала себя разбитой. «Мы делаем вид, словно ничего не случилось, в то время как изменилось всё, — жалуется она. — Никто ни с кем не говорит, каждый сидит в своём офисе, в двух метрах друг от друга. У нас даже не было приветственной встречи. Раньше мы все вместе обедали, а теперь каждый перекусывает в своём углу». После трёх месяцев удалёнки Валентина, работающая в финансовом секторе, также вернулась в свой парижский офис. По её словам, им открылась «сюрреалистичная» картина пустых кабинетов, а при входе всем выдают пакет с масками на день.

Повсюду стоят антисептики, а на лестнице и у кофемашины нельзя находиться вдвоём. «Короче говоря, возвращение к нормальной жизни (произойдёт. — ИноТВ) не сегодня», — считает Валентина. Она пожаловалась на то, что хотела повидаться с коллегами, однако это оказалось трудновыполнимой задачей: каждый из них приходит в офис только два дня в неделю. При этом парижанка находит плюсы у возвращения в кабинеты: по её словам, ей стало сложно себя мотивировать, сидя дома в одиночестве, а поход на работу позволяет снова надеть костюм офисного служащего и внести разнообразие в домашнюю рутину.

Даже если повсеместный переход на удалённую работу привёл к росту неравенства в условиях труда, этот период также в некотором роде сгладил иерархию и корпоративные правила: внезапно все оказались плохо одетыми, примостившимися на диване, отвлекающимися на плач детей и шум текущей воды. Таким образом, возвращение в офис — это возвращение своего места (в прямом и переносном смысле), которое больше автоматически не принадлежало каждому, кто работал дома.

Именно поэтому, согласно недавним исследованиям, начинающие специалисты тяжело переживали этот период. Те, кому приписывают множество чуть ли не врождённых навыков — способность кочевать с места на место в компании ноутбука и с лёгкостью работать как на пляже, так и в открытом офисе, — на удалёнке страдали от вынужденной изоляции. Как объясняет Одиль Дюшенн, генеральный директор наблюдательного центра за качеством жизни на работе Actineo, молодёжи на дистанционной работе было сложно найти своё место.

По её словам, для них начало трудового стажа — это период обучения, и в офисе можно сразу же спросить совета в неформальной обстановке, не прибегая к электронным сообщениям. Как отмечает издание, офисная жизнь также имеет другое важное значение для молодых специалистов: им необходимо изучить рабочий механизм или даже впитать корпоративную культуру своей компании, чтобы потом они смогли раскрыть свои способности. Для некоторых из них работа служит якорем во взрослой жизни. Так, 28-летняя Аньес провела карантин у родных в другом городе, но очень хотела вернуться в свой офис. Её надежды не оправдались: по словам Аньес, коллеги возвращались в кабинеты ради большого экрана и комфорта, не имея ничего против одиночества в офисе, она же скорее рассчитывала на общение с ними, поэтому необходимость держать дистанцию её разочаровала.

Как предполагает в заключение Le Monde, для французов работа в офисе скорее является местом для встреч с коллегами, и больше всего во время карантина они скучали по улыбкам, жестам и разговорам. Кроме того, некоторые специалисты по работе с персоналом пошли ещё дальше и выдвинули мысль, что необходимо помогать сотрудникам одной компании из разных отделов знакомиться друг с другом: именно таким образом рождаются новые идеи.

*Некоторые имена изменены (прим. Le Monde)