Welt: Риму не нужны предписания Германии — итальянский премьер отверг совет Меркель

Италия бурно отреагировала на предложение Ангелы Меркель прибегнуть к помощи Европейского стабилизационного механизма ESM и взять кредит по выгодной ставке, пишет немецкая газета Die Welt. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте ясно дал понять, что его стране не нужны предписания из Германии, а все решения по финансам будет принимать он сам и его министр экономики.

Интервью Ангелы Меркель по поводу финансовой помощи ЕС на восстановление после коронавирусного кризиса наделало в Италии много шума, пишет немецкая газета Die Welt. После него глава итальянского правительства Джузеппе Конте впервые прокомментировал заявления канцлера Германии и выразился при этом предельно ясно, отмечается в статье.

После интервью Меркель премьер-министр Италии подчеркнул, что в нынешнем экономическом кризисе он не хочет получать от Германии никаких предписаний. «Я тот, кто ведёт бухгалтерские книги», — заявил Конте в конце текущей недели.

Как поясняет Die Welt, в своём интервью канцлер Германии настаивала на том, что Италия может использовать все инструменты помощи, которыми располагает Евросоюз, в том числе прибегнуть к поддержке Европейского стабилизационного механизма ESM.

Выступая на пресс-конференции, Конте отметил, что во взглядах Меркель не произошло никаких изменений. Однако бухгалтерские книги по-прежнему ведёт он и его министр экономики. Италия готовит план по санации, который должен быть представлен в сентябре, также напомнил глава итальянского правительства.

Меркель в своём интервью сказала, что Евросоюз разработал стабилизационный механизм ESM не для того, чтобы им в итоге никто не пользовался. Однако решение остаётся за Италией.

В самой Италии споры по поводу возможного использования ESM раскалывают правительственную коалицию, пишет Die Welt. «Движение 5 звёзд» выступает против этого, в то время как его партнёр по правящей коалиции, Демократическая партия, поддерживает эту идею.

Каждая страна валютного союза может получить через ESM кредит по выгодной процентной ставке в объёме 2% ВВП этой страны. Однако такие государства, как Италия, опасаются, что заявка на получение помощи может быть воспринята на финансовых рынках как знак существенных финансовых затруднений и привести к появлению спекулянтов, поясняет издание. До сих пор ни одно из правительств стран Евросоюза не проявило в ходе кризиса интереса к помощи ESM.

Сейчас государства ЕС ведут переговоры по поводу многомиллиардного пакета помощи на восстановление после пандемии коронавируса, который должен поддержать, в первую очередь, особенно сильно пострадавшие от кризиса страны — Италию и Испанию. Но пока предложение Еврокомиссии по поводу крупных дотаций на восстановление экономики вызывает много споров среди стран-членов ЕС — в том числе потому, что помощь планируется частично выделить в качестве дотаций, а не в виде кредитов, сообщает Die Welt.