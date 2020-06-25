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Forbes: ЕС откроет внешние границы с 1-го июля, но не спешит впускать граждан США, Бразилии и России

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С 1-го июля ЕС начнёт процесс открытия своих внешних границ, пишет Forbes: на данный момент в Брюсселе идёт обсуждение двух списков допустимых посетителей из третьих стран. Как отмечает издание, в обоих списках нет США, а также Бразилии и России. Основным критерием внесения в список является количество заражений на 100 тысяч человек.
Forbes: ЕС откроет внешние границы с 1-го июля, но не спешит впускать граждан США, Бразилии и России
Reuters

ЕС закрыл свои границы для большинства стран мира с середины марта, однако с 1-го июля начинается процесс открытия, сообщает Forbes.

Решение о том, гражданам каких стран будет разрешено посещать ЕС, ожидается в начале следующей недели: как пишет издание, ссылаясь на четырёх анонимных госслужащих, американские граждане, вероятно, не войдут в список, поскольку США пока не удаётся взять под контроль распространение коронавируса. Forbes напоминает, что Дональд Трамп запретил гражданам большинства стран ЕС въезд в США в марте, а нынешнее решение Брюсселя является жёсткой реакцией на то, как американский президент справляется с распространением инфекции.

Основываясь на том, насколько успешно те или иные страны противостоят пандемии, в ЕС на данный момент обсуждают два списка допустимых посетителей, пишет издание. Оба списка одобренных стран содержат Чили, Уганду, Кубу и Вьетнам и не содержат США, Бразилию и Россию.

Официальные представители ЕС подчеркнули, что критерии включения в список носят научный, а не политический характер: кроме того, составы списков будут пересматриваться каждые две недели, с учётом новых данных о заражениях. Основным ориентиром служит показатель ЕС по заражениям на 100 тысяч человек, который, на данный момент, равен 16-ти. Для сравнения, аналогичный показатель у США составляет 107, у Бразилии — 190, у России — 80. 

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Forbes США Северная Америка
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