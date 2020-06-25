Forbes: ЕС откроет внешние границы с 1-го июля, но не спешит впускать граждан США, Бразилии и России

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03:00 В Мурманск прибыл первый пассажирский поезд по новому обходному пути В Мурманск прибыл первый пассажирский поезд по новому участку железнодорожного пути, построенному в обход разрушенного моста, сообщили в пресс-службе регионального отделения Октябрьской железной дороги.

03:00 «Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры В рамках 31-го тура Примеры мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Мальорку».

03:00 «Рома» одержала победу над «Сампдорией» в 27-м туре Серии А В рамках 27-го тура итальянской Серии А римская «Рома» взяла верх над генуэзской «Сампдорией».

03:00 «Аталанта» обыграла «Лацио» в матче 27-го тура Серии А В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле одержала победу над столичным «Лацио».

03:00 Трамп и Дуда подтвердили подготовку договора о проекте АЭС в Польше Американский и польский президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

03:00 Боец UFC Волков не может покинуть США из-за отмены рейсов Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков сообщил, что он застрял в США после турнира UFC Vegas 3.

03:00 «Ливерпуль» крупно обыграл «Кристал Пэлас» в 31-м туре АПЛ В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» крупно победил «Кристал Пэлас».

03:00 В мире за сутки зафиксировано более 130 тысяч случаев коронавируса За сутки по всему миру зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших возросло до 9,12 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

03:00 Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп.

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03:00 Нурмагомедов оценил тренировку 53-летнего Тайсона Чемпион в лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил тренировку бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу 53-летнего Майка Тайсона.

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03:00 В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

03:00 Уткин: Акинфеев задумался о том, чтобы закончить с футболом Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (0:4).

03:00 Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма ВС России Сербский режиссёр Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооружённых сил России, возведённый в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны.

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03:00 В Волгограде после реставрации открыли монумент «Родина-мать зовёт!» Торжественное открытие монумента «Родина-мать зовёт!» состоялось на Мамаевом кургане в Волгограде, передаёт ТАСС.

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