Süddeutsche Zeitung: о выводе войск из Германии Берлин и НАТО узнали из газет

Вашингтон до сих пор официально не подтвердил информацию о выводе из Германии части американского контингента, сообщает Süddeutsche Zeitung. Американцы держат в неведении и Берлин и своих союзников по НАТО. О планах США они теперь узнают из новостей, рассказывает немецкое издание.

Берлин пока отказывается комментировать планы президента США Дональда Трампа по выводу части американского контингента из Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам спикера немецкого правительства Штефана Зайберта, речь идёт о «неподтверждённых сообщениях в СМИ». Реакция последует только тогда, когда мы получим «официальную, надёжную информацию» из Вашингтона, подчеркнул он. Но в Белом доме пока что молчат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отказался комментировать «спекулятивные заявления». Он подчеркнул, что альянс постоянно поддерживает диалог с США и другими государствами и напомнил, что в последние годы американцы только усиливали своё присутствие в Европе. Его слова свидетельствуют о том, что он, как и немецкие политики, узнал о планах Трампа из газет, а конкретно материала Wall Street Journal. В нём говорится, что глава Белого дома собирается вывести из Германии 9500 солдат, ограничить лимит единовременно находящихся там военнослужащих до 25000 и переправить часть из них в Польшу.

В самом НАТО достоверность этой информации сомнению не подвергают, продолжает издание. Но пока что союзники США не получали никаких официальных или же неофициальных сообщений от американцев. Представителей Германии в альянсе также удивила эта новость. Члены военной организации склоняются к мнению, что это очередная односторонняя инициатива Вашингтона. Все темы, которые касаются совместной безопасности, нужно обсуждать в НАТО, подчеркнул Столтенберг. Ни Европа, ни Америка не смогут в одиночку справиться с геополитическим вызовами следующего десятилетия, отметил генсек: «Поэтому нам нужно не поддаваться соблазну принятия национальных решений».

Эти слова можно расценить как косвенную критику в адрес Трампа, полагает издание. Бывший генерал сухопутных войск Ханс-Лотар Домрёзе, возглавлявший до 2016 года командование Объединенными силами НАТО в Брунсюме, заявил: «Раньше в Вашингтоне сначала советовались с союзниками, а теперь их и части американского правительства ставят перед свершившимся фактом». Он не исключает, что инициатива по выводу войск может принадлежать экс-послу США в Германии Ричарду Гренеллу, который совсем недавно покинул свой пост, и теперь вернулся на родину, чтобы помогать Трампу вести предвыборную кампанию.