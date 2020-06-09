CNN: из-за обвала цен на нефть BP сократит 10 тысяч рабочих мест

Британская нефтяная компания BP собирается сократить 10 тысяч рабочих мест ввиду обвала цен на нефть на фоне пандемии коронавируса, пишет CNN. При этом, как отмечает канал, с учётом негативной конъюнктуры компания собирается также пересмотреть свою дивидендную политику, не поднимать зарплаты топ-менеджменту и двигаться в сторону диверсификации бизнеса.

Британская нефтяная компания BP собирается сократить 10 тыс. рабочих мест ввиду обвала цен на нефть и стремления постепенно двигаться в сторону альтернативных источников энергии, пишет CNN.

В понедельник генеральный директор нефтяного гиганта Бернард Луни сообщил сотрудникам, что в этом году компания урежет свой штат по всему миру почти на 15%. В основном такая мера коснётся офисных работников.

В феврале BP заявила о намерении реорганизовать бизнес с тем, чтобы к 2050 году достичь чистого нулевого уровня выбросов. Однако, по словам Луни, пандемия коронавируса, которая привела к падению цен на чёрное золото, сделала такую перестройку намного более актуальной.

В апреле фьючерсы на нефть марки Brent достигли рекордно низкого уровня за последние десятилетия, снизившись до планки ниже $20 за баррель. С тех пор цены на нефть успели отскочить до уровня выше $42 за баррель, что, тем не менее, всё равно ниже показателей начала года.

«Цена на нефть упала значительно ниже того уровня, который нам нужен для получения прибыли, — сообщил Луни. — Мы тратим куда больше, чем зарабатываем, и я говорю о миллионах долларов в день».

С учётом сложившейся ситуации BP заявила, что её топ-менеджемент не будет получать прибавок к зарплате до марта 2021 года. Кроме того, по её словам, «крайне маловероятно», что компания выплатит какие-либо бонусы в денежной форме за 2020 год.

До сих пор нефтяной гигант упорно противился сокращению выплат акционерам — даже несмотря на то, что объём его чистого долга в I квартале вырос на $6 млрд. При этом совет директоров сообщил, что они изучат вопрос того, смогут ли они позволить себе ежеквартальную выплату дивидендов.

BP планировала объявить о масштабной реструктуризации своего бизнеса в сентябре с тем, чтобы добиться ряда целей в области защиты климата. До начала пандемии предполагалось, что из-за ряда факторов спрос на нефть достигнет пика примерно в 2040 году, что заставит нефтяную промышленность предпринимать определённые шаги для снижения зависимости от ископаемого топлива. Однако коронавирус только ускорил эту тенденцию, отмечает CNN.