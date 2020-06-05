Euronews: Путин отчитал губернатора за медленную реакцию на аварию в Норильске

Президент Владимир Путин публично раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за запоздалую реакцию на аварию в Норильске, где из-за разгерметизации резервуара на местной электростанции в почву и близлежащие реки вылились более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. К ликвидации последствий аварии привлекают дополнительные нефтесборные системы и авиацию. Однако эксперты предупреждают, что негативное влияние масштабного загрязнения будет отражаться на экосистеме ещё долгие годы, передаёт Euronews.

Проверка Росприроднадзора на месте разлива дизельного топлива в Норильске займёт около 20 дней. К настоящему моменту собрано более 100 тонн загрязнённого грунта и нефтепродуктов. К ликвидации аварии привлечены отряд Морской спасательной службы из Мурманска и авиация.



Российский президент публично раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за запоздалую реакцию на случившееся.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ: Ну, что доклад-то? И закончил... А чего делать теперь? Вы же губернатор! По-вашему, по вашей оценке: что произошло, и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем?



В Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате разгерметизации одного из резервуаров местной электростанции в почву и близлежащие реки попали более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Их предельно допустимая концентрация в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз.



АЛЕКСАНДР ЛОБАЧ, ФГБУ «Морская спасательная служба»: Удалённое место, нет транспорта, дороги, железной дороги. Опять же, флот не подогнать сюда какой-то большой, чтобы производить откачку в свободные танки. В этом сложность.



Greenpeace заявляет: разлив нефтепродуктов в Норильске стал первой столь крупной аварией в заполярной Арктике. Последствия сопоставимой по масштабам экологической катастрофы, связанной с крушением танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад, можно наблюдать и сегодня.



Дата выхода в эфир 04 июня 2020 года.