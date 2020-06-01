Обречены на стагнацию, но могут и ухудшиться: MD рассказал о рассекреченном докладе ЦРУ об отношениях Москвы и Пекина

В рассекреченном докладе ЦРУ, посвящённом оценке российско-китайских отношений в начале 2000-х годов, американские аналитики пришли к выводу, что отношения между Москвой и Пекином не только «не станут глубже, чем сейчас», но могут даже ухудшиться, пишет Modern Diplomacy. Как отмечает портал, хотя у обоих держав и в самом деле имелись разногласия, ключевой точкой в китайско-российских отношениях во многом стал кризис на Балканах и недовольство односторонними действиями США, которые склонили Москву и Пекин к антиамериканизму.

В июле 2011 года ЦРУ США рассекретило Национальную разведывательную сводку (НРС) на тему «Российско-китайские отношения: перспективы и последствия», датированную сентябрём 2000 года. Авторы 45-страничного доклада уделяют большое внимание озабоченности американской разведки по поводу будущего оборонного и торгового сотрудничества между Москвой и Пекином, которое способно подорвать влияние Вашингтона в Центральной Азии и в Южно-Китайском море. Тем не менее в документе также отмечается, что отношения между Россией и Китаем не только «не станут глубже, чем сейчас», но между этими державами даже могут возникнуть трения, пишет Modern Diplomacy.

При этом ЦРУ на момент публикации доклада (сентябрь 2000 года) полагало, что Китай критично настроен по отношению к влиянию США за рубежом, в то время как бомбёжка китайского посольства в Белграде в мае 1999 стала символом враждебных отношений между двумя странами.

Спустя 20 лет после этих событий геополитическая напряжённость никуда не делась, что видно на примере той поддержки, которую США оказывают сторонникам широкой автономии Гонконга, а также обвинений в том, что Пекин создал коронавирус в военных целях.

В 2020 году все попытки США применить в Китае метод мягкой силы — если не считать Гонконга и Макао — нельзя назвать однозначно успешными. Вашингтону, как и западноевропейским странам, никак не удаётся наладить с Пекином доверительные отношения, учитывая их непростое прошлое, и, в частности, колонизацию Западом Китая.

Западные институты считают датой восстановления суверенитета Китая 20 декабря 1999 года, когда Португалия передала Китаю город Макао. Что же касается Пекина, то он полагает, что вмешательство западных держав во внутренние дела страны по-прежнему продолжается, так как США всё ещё продают Тайваню оружие, а Япония поддерживает своё присутствие в районе архипелага Сенкаку (Дяоюйдао).

В конечном счёте, как отмечает Modern Diplomacy, стремление Пекина обойти США мотивировано постколониальной травмой, желанием восстановить контроль над Тайванем и сделать так, чтобы на Западе его уважали.

Китайско-российские отношения могут оказаться лучше, чем китайско-американские. Тем не менее, как отмечается в рассекреченном документе ЦРУ от 2000 года, двустороннее сотрудничество между Москвой и Пекином нельзя назвать безоблачным из-за того, что в своё время СССР изменил свою политику по отношению к ядерной программе Китая.

На данный момент Пекин готов поддерживать Москву по той причине, что обе эти державы в одинаковой степени стремятся к принципу многосторонности в международных отношениях. Однако Пекин никак не поддержал Россию в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке. При этом Китай не признаёт Крым частью России, придерживаясь такой же политики по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии.

Данная статья посвящена анализу двух документов: Национальной разведывательной сводке ЦРУ 1999 года по теме «Китай—Тайвань: перспективы двусторонних отношений» и оценке Национальной разведывательной сводки 2000 года по теме «Российско-китайские отношения: перспективы и последствия». В рамках анализа также будет уделено внимание вопросу о том, каким образом Балканы и конфликты на Чёрном море оказали непосредственное влияние на дипломатию Пекина.

После того, как КНР вернули Гонконг и Макао, США остались единственной западной державой, способной сдержать территориальные амбиции Китая в Южно-Китайском море. В отличие от более ранних документов, в отчётах ЦРУ 1990-х годов, прослеживаются попытки решить, следует ли Тайваню оставаться независимым и поддерживаемым Вашингтоном образованием, или же ему, как и Гонконгу и Макао, лучше вернуться в лоно Пекина.

Доклад «Китай—Тайвань: перспективы двусторонних отношений» от 1999 года, который был рассекречен в июле 2011 года, отвечает на этот вопрос. Кроме того, в нём описываются условия, при которых Китай может установить контроль над Тайванем военными средствами.

Данный документ появился в критически важный момент для китайско-американских отношений, так как в результате возврата Гонконга и Макао Пекину США остались единственной державой, способной сдерживать региональные амбиции Китая, учитывая, что Япония и Южная Корея в отличие от Великобритании не являются ядерными державами. Стоит также учесть, что с интеграцией Гонконга и Макао Китай увеличил свой экономический потенциал, в то время как потенциал Британии и Португалии сократился.

Доклад ЦРУ вышел также в тот момент, когда напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пекином значительно выросла из-за бомбового удара НАТО по посольству КНР в Белграде. После этого события позиция Китая по отношению к присутствию США в Азии стала ещё более критической, поэтому шансы на успех переговоров с Вашингтоном насчёт будущего Тайваня стали ещё более призрачными.

Пекин стремится развивать свои отношения с Тайванем с тем, чтобы интегрировать эту территорию в состав страны, когда настанет подходящий момент, полагаясь, прежде всего, не на грубую, а на мягкую силу и экономические связи. Именно поэтому Китай пытается сделать так, чтобы США перестали продавать Тайваню оружие.

Более того, как отмечается в докладе ЦРУ, Пекин хочет использовать Гонконг в качестве инструмента пропаганды схемы «одна страна — две системы». Таким образом, Пекин стремится поставить знак равенства между будущим Тайваня и будущим Гонконга.

Аналитики ЦРУ указывают на то, что подход Пекина к этой проблеме выглядит методичным и неспешным. Если верить этому документу, Китай не ставит в вопросе воссоединения никаких крайних сроков. Кроме того, авторы доклада считают, что Китай не собирается вступать с Тайванем в военный конфликт, так как такое развитие событий лишь навредит его экономике и торговле. По этой причине Пекин скорее пытается впечатлить и напугать как Тайвань, так и США.

Чтобы вернуть контроль над Тайванем Пекин собирается использовать комбинацию из «умной силы» и международного давления с помощью таких международных организаций, как ООН. По данным ЦРУ, Пекин подозревает, что между Японией и Тайванем существует некое секретное военное соглашение. Кроме того, Китай пытается ослабить США и все государства, которые могут похвастаться хорошими отношениями с Тайванем.

При этом американская разведка считает, что чем больше будут обостряться отношения между Китаем и США, тем с большей охотой Вашингтон будет поддерживать Тайвань. По этой причине остров в какой-то мере заинтересован в конфронтации между двумя сверхдержавами, так это приведёт к улучшению отношений Тайваня с США.

Аналитики ЦРУ полагают, что если США не проявят твёрдости, то это будет чревато эффектом домино, так как восстановление китайского контроля над Тайванем приведёт к более активному давлению Пекина на Японию и Южную Корею. Именно поэтому Тайвань является для США точкой, из которой можно сдержать китайскую экспансию во всей Юго-Восточной Азии. По этой причине разведка подчёркивает, что воссоединение Тайваня с Китаем станет отправной точкой ухода США из Азии.

ЦРУ считало, что всего есть четыре сценария, при которых Пекин может напасть на Тайвань:

1. Новый референдум о независимости.

2. Поддержка сторонников независимости Тайваня со стороны иностранных держав.

3. Разработка Тайванем ядерного оружия.

4. Политическая нестабильность на острове.

Тем не менее ЦРУ всё же предполагало, что в ближайшее время Китай будет следовать в кильватере своей стратегии мягкой силы, поскольку отношения с Россией принесут ей экономические и военные дивиденды, которые смогут несколько нивелировать американское влияние в Азии.

«Спустя примерно 20 лет после этой публикации… отношения между США и Китаем, по всей видимости, не претерпели существенных изменений. Пекин выступает против любого военного присутствия США и продажи оборудования Тайваню, в то время как Америка не готова покинуть остров, опасаясь потери влияния в Южной Корее и Японии», — отмечает портал.

Параллельно с составлением вышеупомянутого доклада ЦРУ также занималось исследованием российско-китайских отношений за тот же период (1999-2000 годы). Гриф секретности с доклада на тему «Российско-китайские отношения: перспективы и последствия» снят лишь частично, поэтому значительная его часть — включаяя главу об энергетическом сотрудничестве Москвы и Пекина — недоступна для широкого круга читателей и по сей день.

По мнению Modern Diplomacy, подобный подход к документации со стороны ЦРУ может объясняться несколькими способами. Либо рассекреченная информация более не представляет стратегического значения, либо ЦРУ надеялось указать на неоднозначность отношений между двумя державами, что может привести к неким разногласиям между ними, либо технологический прогресс Москвы и Пекина уже не отражает описываемых в документе военных угроз. Следует также отметить, что на момент частичного рассекречивания Россия ещё не вернулась на мировую арену и теряет позиции на Чёрном море и в Центральной Азии.

В самом начале доклада о российско-китайских отношениях авторы сообщают, что в ближайшие пять лет события «не будут развиваться угрожающим для США образом и могут даже привести к стабилизации в Азии».

По мнению ЦРУ образца 2000 года, китайско-российские отношения были обречены на стагнацию, притом, что любое сотрудничество Москвы и Пекина будет происходить в сфере экономики, но никак не в политической или оборонной области.

ЦРУ считало, что новый российский президент Владимир Путин будет продолжать продавать Китаю военную технику, так как без Пекина российской экономике придётся туго. Вместе с тем, Пекин должен будет активно закупать российскую технику, с тем, чтобы напугать Тайвань. Аналитики разведведомства полагали, что Россия сделает ставку на продажу Китаю военной техники в надежде, что это приведёт к расширению ассортимента поставляемых в Китай товаров в будущем.

Вместе с тем, в докладе отмечалось несколько причин, почему китайско-российские отношения не выльются ни в какое наднациональное сотрудничество:

1. Кремль опасается, что Китай окрепнет в экономическом и военном плане, поставив под вопрос влияние Москвы в Центральной Азии.

2. Китай критично настроен к российской политике начиная с 1950-х годов, когда Москва не стала поддерживать развитие независимой китайской военной ядерной программы.

Тем не менее обе страны стремятся к многополярному миру, учитывая, что поведение США в 1990-е годы обострило ситуацию в мире, поскольку ни Россия, ни Китай не были способны противостоять военным амбициям Вашингтона. И в самом деле, в это время США достигли такой мощи, что могли действовать в обход даже таких международных организаций, как ООН.

Следовательно, по этой причине ЦРУ открыто говорит о причинах опасений Китая и России в 1990-е годы, поскольку эти две страны на тот момент оказались неспособны сдерживать США:

1. Россию и Китай возмутило решение США нанести авиаудары по Багдаду (декабрь 1998 года). Франция, Россия и Китай выступили против такого шага в ООН, но их демарш не принёс каких-либо результатов.

2. Подозрительное отношение к новой стратегической концепции НАТО 1999 года, которая оправдывает использование военной силы, а также расширяет ареал её возможного применения.

3. Возмущение из-за действий США во время Балканского кризиса, в ходе которого под бомбёжку попало китайское посольство.

ЦРУ также считало, что сотрудничество между Японией и США может ослабить как Китай, так и Россию, что заставит Москву и Пекин выработать общую политику в Азии. Более того, с целью уравновесить американское влияние, Россия решила не поддерживать Тайвань, в то время как Китай поддержал действия Москвы в Чечне. Исходя из этого ЦРУ напрямую связала подход Китая к Чечне и политику России по отношению к Тайваню.

Интерес вызывает также ещё одна часть доклада, которая касается продажи российского оружия Китаю. ЦРУ отмечало, что Китай без колебаний будет «будет смотреть по сторонам» в поисках лучшей военной техники на рынке. Хотя Пекин и ценит российское оборудование, он, судя по всему, всё же был заинтересован в поставках оружия из какой-то другой страны. Конкретные детали на этот счёт в докладе подверглись цензуре, и вычислить это государство не представляется возможным.

По оценкам аналитиков, ключевой момент китайско-российских отношений — это кризис на Балканах, поскольку он сблизил Москву и Пекин в ООН, а также склонил их обоих к антиамериканизму. Тем не менее ЦРУ считало, что Путин, в отличие от Ельцина, «скептически настроен» по отношению к Китаю.

В докладе, вместе с тем, отмечается, что в том случае если Владимир Путин решит скорее продавать оружие не Китаю, а на Запад, то это может негативно сказаться на отношениях Москвы и Пекина. Исходя из этого пункта можно сказать, что в 2000-е годы Запад предпочёл не ослаблять отношения между Пекином и Москвой. И в самом деле, отмечает портал, ЦРУ вполне могло бы убедить союзников закупать российскую военную технику, уравновесив тем самым присутствие Китая в российской экономике.

Хотя ЦРУ и могло рассматривать подобный вариант в начале 2000-х, последующие кризисы (гибель АПЛ «Курск» (2000 г.), теракты 11 сентября (2001 г.), война в Ираке (2003 г.), финансовый кризис 2007-08 гг.) серьёзно осложнили возможное сближение России и западных стран.

В докладе также отмечается, что, учитывая, что Россия не стала активно поддерживать Китай в плане его проекта «одна страна — две системы», это может оказать негативное влияние на двусторонние отношения. ЦРУ не исключало, что Россия может подумать о признании Тайваня, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья — что и произошло в случае с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году. Следовательно, ЦРУ допускало возможность признания Россией Тайваня с целью оправдания признания ей Абхазии и Южной Осетии.

И, наконец, аналитики полагают, что сотрудничеству может помешать отказ Китая дать России возможность играть существенную роль в Синьцзяне и на западе Китая. Тоже самое можно сказать и о напряжённости на российском Дальнем Востоке.

Спустя 20 лет ситуация изменилась не слишком сильно: влияние Пекина в Центральной Азии остаётся острым углом двусторонних отношений, как и его влияние на Дальнем Востоке. Такие проекты, как Евразийский экономический союз (2015 г.), призваны обеспечить России контроль над Центральной Азией, ликвидировав возможность политического партнёрства между Китаем и региональными державами.

«Если вкратце, то в отношениях между Москвой и Пекином сохраняется некоторая напряжённость, однако обе страны, похоже, нашли компромисс, способный гарантировать сосуществование пророссийского ЕЭС и спонсируемого Китаем проекта «Один пояс —один путь», — полагает Modern Diplomacy.