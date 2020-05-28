«Снова дали себя облапошить» — обозреватель Marianne оценил «успехи» Парижа в соглашении с Берлином по экономике

Хотя французские СМИ не устают хвалить Эммануэля Макрона за способность достигнуть соглашения с Ангелой Меркель по проекту поддержки европейской экономики, на деле план может принести выигрыш Германии, оставив Францию в роли «полезного идиота», считает обозреватель Marianne Поль Сориано. Как отмечает автор, немцы уже не впервые обводят французов вокруг пальца, делая вид, что идут на серьёзные уступки в переговорах с ними.

Французские СМИ единогласно обрадовались соглашению между Макроном и Меркель о создании европейского фонда солидарности объёмом €500 млрд и поспешили поздравить французского президента с «отлично сыгранной партией», благодаря которой немецкий канцлер «развернулась на 180 градусов» напоминает обозреватель Marianne Поль Сориано. Однако, по мнению автора, если это и можно назвать покерной партией, кто в ней блефует, неясно.

Во-первых, план Меркель и Макрона является всего лишь предложением, которое должно ещё быть одобрено другими странами. «Строптивые северяне» вместе Австрией могут отвергнуть его, и тогда дело развалится из-за невозможности достичь единодушия, или же предложение будет принято после ожесточённых дебатов и внесения в изначальный план серьёзных изменений. В этом случае Меркель «помчится на помощь» победе франко-немецкого плана, мастерски играя в «хорошего и плохого полицейского» с двумя «дежурными злодеями» — Конституционным судом Германии и европейскими «жадинами», — а французы останутся в роли полезных идиотов, прогнозирует журналист.

По убеждению обозревателя, Меркель играет роль «рыцаря на белом коне», спасая Европу от кризиса, угрожающего её существованию, а также улучшает имидж Германии и свой собственный. Кроме того, тот факт, что она «пошла на уступки», даст немецкому канцлеру преимущество в последующих переговорах. Любой ход в этой игре, где ставки растут с каждым шагом, приносит ей выгоду, уверен автор: «орёл — я выиграла, решка — ты проиграл».

«Решительно этот вирус оказался германофилом», — замечает журналист. Его итогом стала победа Германии, выраженная в двух «пятёрках»: в пять раз меньше смертей и в пять раз больше бюджетных средств для восстановления экономики, как написала французская Les Echos.

«Мы же прилично заплатили, чтобы узнать, что тевтоны не только могущественны, богаты и экономны, но и довольно хитроумны, особенно в денежном отношении», — пишет журналист. По его убеждению, согласие Меркель с планом Макрона заставляет вспомнить о договорённости Гельмута Коля с Франсуа Миттераном в 1990 году. Тогда речь шла об обмене согласия Франции с воссоединением Германии на согласие Германии с введением единой валюты (будущего евро).

Кто может всерьёз поверить, что воссоединение, уже начатое главным заинтересованным лицом того времени, после самих немцев, а именно СССР, могло быть скомпрометировано французским отказом, задаётся вопросом обозреватель. На самом деле именно Коль оказал Миттерану услугу, позволив ему сохранить лицо, убеждён журналист. Второе условие сделки автор и вовсе считает «чистой мистификацией»: немцы всего лишь сделали вид, что выступают против единой валюты из-за недисциплинированности южных стран, в том числе Франции. Дальнейшая история показала, насколько выгодным станет евро для Германии — в ущерб как раз южным странам (в том числе Франции). Это значит, что здравомыслящие немцы не были так уж враждебны по отношению к единой валюте, при условии что будут управлять ею, как маркой, что в итоге и произошло, поясняет Сориано, напоминая, что даже штаб-квартира Европейского центрального банка расположена во Франкфурте.

Таким образом, в 1990 году Миттеран обменял неизбежное согласие на ущерб национальным интересам. Тридцать лет спустя те же наивные французские СМИ радуются соглашению Макрона с ещё более хитроумной, чем Гельмут Коль, Ангелой Меркель и хвалят «ловкость» французского президента, отмечает автор. «Кстати, как по-немецки будет «дать себя облапошить?» — задаётся вопросом автор, предполагая, что эта фраза может быть непереводимой.