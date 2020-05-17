Welt: бундесверу пришлось арендовать для учений американские парашюты — своих не хватило

03:00
В «Оренбурге» не знают, когда смогут вернуть в Россию своих легионеров
В «Оренбурге» рассказали о перспективах возвращения в команду иностранных футболистов.
03:00
Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии
Все четыре самолёта ВКС России с военными специалистами, возвращение которых из Сербии было запланировано на 17 мая, приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.
03:00
Фигуристка Попова: в России невозможно красиво уйти от одного тренера к другому
Фигуристка Бетина Попова, недавно объявившая о завершении карьеры, скептически отреагировала на вопрос, возможно ли в её виде спорта красиво перейти от одного тренера к другому.
03:00
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
03:00
Украинская журналистка призвала Усика ответить на вызов на бой от борца Грицая
Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова прокомментировала конфликт между боксёром Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем.
03:00
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
Новая дальневосточная авиакомпания должна будет купить до 2024 года до 60 самолётов SSJ-100 и 16 МС-21, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.
03:00
Глава украинских биатлонистов Брынзак рассказал о влиянии телевидения на мозг
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался о влиянии телевидения на мировоззрение граждан своей страны и России.
03:00
В Испании число заболевших коронавирусом превысило 231 тысячу
В Испании число инфицированных коронавирусом достигло 231 119. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Тарасова: из всех спортсменов в Госдуме только Журова находится на своём месте и занимается делом
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё отношение к переходу бывших спортсменов на работу в Госдуму.
03:00
Ковалёв продолжил самоизоляцию после отрицательного теста на антитела к коронавирусу
Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал о тесте на антитела к коронавирусу, который дал отрицательный результат.
03:00
Президент Афганистана и экс-премьер подписали политическое соглашение
Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали политическое соглашение, сообщил представитель президента Седик Седикки.
03:00
Билялетдинов: в РПЛ приезжают легионеры не того уровня, что раньше
Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, получат ли клубы с костяком из российских игроков после возобновления РПЛ преимущество над теми, в которых ключевые позиции занимают легионеры.
03:00
Колосков: пример «Шальке» показал, как будут выглядеть команды РПЛ после возобновления чемпионата
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков попытался спрогнозировать, как длительная пауза из-за пандемии коронавируса скажется на готовности клубов РПЛ к возобновлению чемпионата.
03:00
В «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ
В «Урале» пока не знают, когда в клуб вернутся легионеры и начнутся регулярные тренировки.
03:00
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом по всей России
Рост распространения коронавируса в России остановлен, по всей стране наблюдается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».
03:00
Семак заявил о желании тренировать Кокорина в «Зените»
Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что хотел бы видеть в своей команде Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды.
03:00
Почти 10 тысяч человек выздоровели после COVID-19 в Белоруссии
Число выздоровевших после коронавируса в Белоруссии достигло 9932. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.
03:00
Прядкин назвал разрешение на возвращение легионеров в Россию важным шагом для возобновления сезона
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.
03:00
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Летом россиянам придётся соблюдать те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
03:00
Ягудин об обвинениях в свой адрес: любую ахинею СМИ подхватывают
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на обвинения в пьянстве и избиении журналистов, озвученные во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале.
03:00
Путин поздравил Токаева с днём рождения
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с днём рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
03:00
Колосков: риск получить травму увеличивается не только у иностранных, но и у российских футболистов
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о возможном повышении травматизма игроков после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
03:00
Билялетдинов — о возвращении легионеров в Россию: чем быстрее приедут, тем лучше
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.
03:00
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и её бывшей подопечной, трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
03:00
Второй из четырёх самолётов с российскими военными вернулся из Сербии
Второй из четырёх самолётов ВКС России с военными специалистами, возвращение которых из Сербии было запланировано на 17 мая, приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.
03:00
Геркус отреагировал на слова Мещерякова о Кикнадзе
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление главы совета директоров клуба Анатолия Мещерякова о том, что в клубе довольны работой генерального директора Василия Кикнадзе.
03:00
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
03:00
Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о том, как можно организовать возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
03:00
Самолёт ВКС России с военными специалистами вернулся из Сербии
Первый из четырёх самолётов с российскими военными специалистами, возвращение которых из Сербии запланировано на 17 мая, приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.
03:00
Колосков прокомментировал решение кабмина разрешить легионерам вернуться в Россию
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.
03:00
СМИ: Одноклубника Смолова оштрафовали на €60 тысяч за нарушение карантина
Руководство испанского клуба «Сельта» оштрафовало датского нападающего Пионе Систо на €60 тыс. за нарушение карантина.
03:00
На Украине за сутки выявлено 433 случая инфицирования коронавирусом
На Украине за сутки выявлено 433 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.
03:00
Директор «Боруссии» считает, что Клопп мог бы стать канцлером Германии
Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер выразил мнение, что бывший главный тренер команды, а ныне наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы построить успешную политическую карьеру.
03:00
В российском посольстве сообщили о вылете 129 человек из Кишинёва
Из Кишинёва в Москву вылетел рейс Air Moldova с 129 пассажирами на борту. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Молдавии Виталий Богданов.
03:00
СМИ: Renault пригласит Алонсо, чтобы остаться в «Формуле-1»
Французская команда Renault намерена подписать контракт с двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо, чтобы остаться в чемпионате.
03:00
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
03:00
Футболисты «Уфы» возобновят тренировки с 18 мая
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что игроки возобновят тренировки с 18 мая.
03:00
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.
03:00
Драчёв надеется, что бюджет СБР не будет урезан из-за пандемии
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду, что бюджет организации не будет сокращён из-за экономических последствий пандемии коронавируса.
03:00
Власти изучают вопрос увеличения количества бюджетных мест в вузах
Минобрнауки России прорабатывает вопрос возможного выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году, однако решение ещё не принято, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
03:00
Глава СБР рассказал, будут ли биатлонистов тестировать на коронавирус
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос, планируется ли проводить тестирование спортсменов на коронавирус.
03:00
Ягудин — о переходе Трусовой: мы не должны быть за кого-то или против кого-то
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
03:00
За сутки в России умерли 94 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 94 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
03:00
Оперштаб назвал возраст новых пациентов с коронавирусом в Москве
В Москве за сутки выявили 3855 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом более 83% новых пациентов моложе 65 лет.
03:00
Mercedes рассматривает вариант приглашения Феттеля
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф рассказал о возможности подписания контракта с четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем.
03:00
В «Локомотиве» довольны работой Кикнадзе
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в клубе довольны работой генерального директора Василия Кикнадзе.
03:00
Фанаты нарисовали граффити в поддержку Сёмина возле «РЖД Арены»
Активные болельщики московского «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку главного тренера команды Юрия Сёмина, который покинет клуб по истечении контракта.
03:00
В России за сутки после коронавируса выздоровели 4207 человек
За сутки в России полностью вылечились от коронавируса 4207 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
03:00
На лечении в больнице в Коммунарке находятся 275 пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что на лечении в медучреждении находятся 275 пациентов, из них 110 — с положительным тестом на коронавирус.
03:00
Драчёв объяснил свою позицию относительно смены тренеров сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил свою позицию по вопросу формирования тренерского штаба сборной России.