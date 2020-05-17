Welt: бундесверу пришлось арендовать для учений американские парашюты — своих не хватило

Немецкая армия возьмёт в аренду до августа 40 парашютов американского производства, сообщает Die Welt. Как отмечает издание, в бундесвере столкнулись с задержкой поставки собственного оборудования и прибегли к аренде, чтобы не прерывать учений десантных войск.

Немецкая армия располагает недостаточным количеством готовых к использованию парашютов, сообщает Die Welt. Согласно сведениям издания, для проведения учений десантных войск бундесверу придётся арендовать 40 парашютов американского производства. В службе снабжения немецких вооружённых сил заявили, что заказывали дополнительные партии парашютов ещё в прошлом году, однако возникла непредвиденная задержка.

Чтобы учения не прерывались, аренда парашютов продлится до августа, пишет Die Welt. Согласно оценкам экспертов, затраты на аренду одного парашюта американского производства составят примерно €20 тысяч за несколько месяцев. Это почти соответствует закупочной цене данных парашютов.

Как отмечает издание, в немецких вооружённых силах срок годности парашютов, как правило, составляет 15 лет, после чего они подлежат списанию ввиду соображений безопасности. До сей поры бундесвер использовал только парашюты немецкого производства.