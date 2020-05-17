FP: судить о том, кто лучше справился с пандемией, пока рано

Делать уже сейчас выводы о том, насколько правильно отреагировали на пандемию коронавируса те или иные страны, будет не только некорректно, но и опасно, полагает канадский политолог Филлип Липси. Как пишет эксперт на страницах Foreign Policy, низкая смертность в некоторых странах вполне может оказаться результатом банального везения, но пока знать наверняка мы этого не можем, поскольку не имеем достаточных данных о самом коронавирусе. Это, впрочем, не мешает некоторым «авторитарным» лидерам уже сейчас пользоваться пандемией в целях пропаганды, сетует эксперт.

Пандемия коронавируса унесла сотни тысяч жизней по всему миру, вызвав самый масштабный за почти сто лет экономический кризис — и пока запертые в своих жилищах люди с тревогой ждут появления хоть каких-то признаков того, что пандемия идёт на спад, СМИ ежедневно обновляют статистику по заражённым и погибшим, пишет в своей статье для журнала Foreign Policy канадский политолог Филлип Липси. Эта статистика, между тем, быстро стала «главным показателем успешности государств» — те страны, которые сумели «сгладить кривую» заболеваемости, восхваляет пресса, а различные лидеры испытывают «резкие колебания» рейтингов вслед за ростом или падением интенсивности распространения инфекции, подчёркивает Липси. Как отмечает эксперт, успехи в деле борьбы с коронавирусом «объясняют всем подряд, начиная с авторитаризма и заканчивая деятельностью политиков-женщин».

Вместе с тем, связывать исключительно с государственной политикой то, насколько сильно бьёт вирус по разным странам, следует с осторожностью, предостерегает Липси. Как пишет эксперт, политикам, разумеется, выгодно искажать статистику таким образом, чтобы выставить себя в наиболее выгодном свете — не говоря уже о том, что про сам новый коронавирус известно пока далеко не всё, и низкие показатели заболеваемости и смертности вполне могут быть продуктом не умений конкретного политика, а банальной удачи. «Журналистам и исследователям нужно относиться к политикам, которые пытаются заработать на кризисе репутационный капитал, со скепсисом и осторожностью — то есть так же, как, по советам экспертов-медиков, следует рассматривать не подтверждённые исследованиями методы лечения», — предупреждает аналитик.

Власти разных стран очень быстро начали использовать данные о коронавирусе как политический инструмент, продолжает автор.Так, например, правительство Китая стало пытаться «восстановить свою испорченную международную репутацию», акцентируя внимание на том, как быстро ему удалось взять ситуацию под контроль; президент США Дональд Трамп, отвечая на замечания о своём «халатном» подходе к кризису, валит всю вину на «козлов отпущения» в виде Всемирной организации здравоохранения и того же Китая; а южнокорейская Совместная демократическая партия смогла в прошлом месяце одержать убедительную победу на выборах, на которых народ Южной Кореи высказал признательность президенту страны Муну Чжэ Ину за его политику по борьбе с коронавирусом, перечисляет Липси.

«Политические ставки крайне высоки, — констатирует аналитик. — У правительств есть стимул публиковать такую коронавирусную статистику, которая показывает их в наиболее выгодном свете. Цифры по заболеваемости можно уменьшать, ограничивая масштабы тестирования, а смерти записывать под другими причинами. А авторитарные государства вроде Китая и в нормальных условиях пользуются дурной славой за манипуляции данными об экономике». Меж тем, коронавирус смог сильно распространиться в китайской Ухани как раз потому, что местные чиновники пытались скрыть информацию о первой вспышке заболевания, подчёркивает канадский эксперт. Показателен и тот факт, что Китай закрыл границу с Россией для предотвращения «ввоза» инфекции — несмотря на то что «по официальной статистике распространение коронавируса в стране находится под контролем»; при этом «российские врачи, которые стали говорить о проблемах вслух, таинственным образом выпадают из окон, разбиваясь насмерть», пишет аналитик. Хоть немного прояснить ситуацию позволяет «косвенная информация» вроде постов в соцсетях, но официальной статистике о коронавирусе, публикуемой «авторитарными странами», особых причин верить нет, убеждён Липси.

В свою очередь, демократические страны имеют преимущество в виде прозрачности — однако даже там, судя по последним научным исследованиям, официальные данные сильно занижают масштабы распространения коронавирусной инфекции из-за большого числа бессимптомных случаев и недостаточного охвата тестирования: например, в Нью-Йорке, по некоторым данным, официальная статистика по распространению COVID-19 из-за этих факторов оказалась ниже реальных цифр на порядок, отмечает автор. Это значит, что сравнивать официальные данные разных стран между собой, скорее всего, будет практически бесполезно, поскольку любые отличия скорее будут следствием разной скорости тестирования, констатирует он.

Впрочем, даже если статистика окажется точной, есть и более глубокая проблема — перед разными государствами, вероятно, стоят очень разные вызовы в зависимости от факторов, которые мы пока не до конца понимаем, поскольку речь идёт о новом вирусе; пока специалисты не изучат факторы, которые могут снижать заразность патогена, невозможно будет определить, действительно ли та или иная страна приняла нужные меры или же ей «просто повезло», рассуждает Липси. Например, более низкую активность коронавируса в некоторых регионах связывают с двумя факторами — с вакцинированием новорождённых в ряде стран противотуберкулёзной вакциной БЦЖ и тёплой погодой; в пользу этих факторов говорит ряд косвенных данных, включая, например, меньшее количество заражённых в Восточной Германии (где использовалась БЦЖ) по сравнению с Западной (где она не применялась), и в настоящий момент ведутся клинические исследования, которые позволят точнее установить, влияют ли они на пандемию, напоминает эксперт. По мысли аналитика, если их влияние в итоге подтвердится, официальные нарративы о странах, которые приняли правильные меры для борьбы с коронавирусом, окажутся под сомнением.

«Отсутствие программ всеобщей вакцинации БЦЖ в основном характерно для богатых западных стран, по которым вирус ударил сильнее всего, — поясняет автор. — Если БЦЖ снижает заразность коронавируса или смягчает последствия заражения им, то сравнивать политические меры реагирования в Западной и Восточной Азии будет некорректно: ведь получится, что странам с программами всеобщей вакцинации БЦЖ, включая Китай, Японию, Сингапур, Южную Корею и Тайвань, пришлось бороться с менее серьёзной проблемой, чем странам вроде Италии и США».

Аналогичным образом может работать и погодный фактор — если жаркий и влажный климат сокращает скорость распространения инфекции, это значит, что пандемия на самом деле является гораздо менее серьёзной проблемой для государств, расположенных в экваториальных регионах, вроде Индии и Сингапура, а также стран Южного полушария, включая Австралию и Новую Зеландию, где на начальных этапах пандемии было лето, пишет Липси. Иными словами, низкое число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в таких странах, быть может, и является результатом правильной политики — но нельзя исключать и то, что речь идёт об обыкновенной удаче, заключает политолог.

Однако говорить о подобном уверенно пока рано — ведь, например, в Бразилии несмотря на тёплый климат от COVID-19 погибает более 500 человек в день, отмечает автор. «Суть не в том, что БЦЖ и погода являются наиболее убедительными причинами для вариативности в плане эффекта пандемии на разные страны, а в том, что нам ещё многое предстоит об этом вирусе узнать. СМИ обожают писать о препринтах научных статей в области медицины и работах, которые ещё не были отрецензированы, но на деле работа по сбору научных доказательств — трудна и занимает много времени. В конце концов у нас появится более полное представление об этом вирусе, но пока у нас есть в лучшем случае несовершенная картина, которая была составлена за несколько отчаянных месяцев», — сетует Липси.

Среди факторов, которые могут стоять за различным эффектом пандемии на разные страны, могут в том числе фигурировать и различия в штаммах вируса, подчёркивает эксперт. Свою роль может играть и демографический фактор — ведь если молодые люди действительно менее уязвимы к вирусу и реже им заражаются, то это бы объяснило высокую смертность в развитых западных странах вроде Италии, где доля пожилых людей больше; между тем, та же Япония, которая имеет аналогичные демографические условия, пандемию перенесла довольно хорошо, оговаривается аналитик. «И никогда нельзя недооценивать мощь слепой удачи — быть может, ключевой вклад внесли несколько кашляющих пассажиров, летевших на раннем этапе пандемии через Мумбай в Милан», — иронизирует автор.

Итак, делать выводы о мерах противодействия распространению коронавируса в различных странах, не имея при этом достаточных данных о самом патогене, нужно с большой осторожностью — и это особенно важно потому, что «авторитарные лидеры и потенциальные автократы разворачивают пропагандистские кампании и цинично намереваются воспользоваться пандемией», подытоживает Липси.