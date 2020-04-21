DT: Еврокомиссии пришлось краснеть за помощь странам в борьбе с пандемией

Италия получила из специального фонда ЕС вдвое меньше денег на борьбу с пандемией, чем Венгрия, сообщает The Daily Telegraph. При этом в Италии погибших от коронавируса больше 23 тыс. человек, а в Венгрии — 172 человека. Всё дело в самом механизме распределения помощи, в соответствии с которым она была направлена в более бедные страны.

Европейской комиссии пришлось «краснеть», сообщает The Daily Telegraph. Она попала под шквал критики после того, как оказалось, что она предоставила Венгрии в два раза больше денег на борьбу с коронавирусом, чем Италии, которая больше всех пострадала от эпидемии. Так, Италия получила €2,3 млрд из специального антикоронавирусного фонда, а Венгрия, в которой проживает в шесть раз меньше людей, получила €5.6 млрд. В Венгрии от коронавируса погибли 172 человека, а в Италии — 23 660.

В Еврокомиссии признали, что такое распределение было не лучшим решением. Но сам фонд был сформирован из денег, оставшихся от программы по повышению стандартов жизни в самых бедных регионах ЕС. И поэтому деньги выделялись по старым принципам, в соответствии с которыми Венгрия была признана беднее Италии и, соответственно, более нуждающейся. Италия получила помощь в размере 0,1% от своего ВВП, Испания — 0,3%, а Венгрия — 3,9%.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана также критикуют за то, что он наделил себя особыми полномочиями для борьбы с пандемией, причём произошло это в тот же день, когда была выделена помощь Еврокомиссии. В институте European Stability Initiative эту дату 30 марта назвали «чёрным днём для европейской помощи». Там отметили, что ЕС нужно придумать, как эффективнее защищать свои ценности, и не просто на словах, «но языком силы и денег, который понимают такие политики, как Орбан», — приводит The Daily Telegraph слова экспертов.