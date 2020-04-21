DT: Еврокомиссии пришлось краснеть за помощь странам в борьбе с пандемией
Европейской комиссии пришлось «краснеть», сообщает The Daily Telegraph. Она попала под шквал критики после того, как оказалось, что она предоставила Венгрии в два раза больше денег на борьбу с коронавирусом, чем Италии, которая больше всех пострадала от эпидемии. Так, Италия получила €2,3 млрд из специального антикоронавирусного фонда, а Венгрия, в которой проживает в шесть раз меньше людей, получила €5.6 млрд. В Венгрии от коронавируса погибли 172 человека, а в Италии — 23 660.
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