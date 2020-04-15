Бывший пресс-секретарь Белого дома: поддержка Обамы не помогла Клинтон — не поможет и Байдену

Экс-президент США Барак Обама заявил о своей поддержке Джо Байдена в нынешней президентской гонке, передаёт Fox News. Между тем, по мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флейшера, этот шаг не имеет особого значения, поскольку, даже когда Обама был главой государства, его поддержка не помогла Хиллари Клинтон одержать победу на выборах 2016 года.

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Я с большой гордостью заявляю о поддержке Джо Байдена в борьбе за пост президента Соединённых Штатов. Выбор Джо моим вице-президентом был одним из лучших решений в жизни. И он стал моим близким другом. Я считаю, что у него есть все качества, необходимые прямо сейчас для нашего президента. Вся жизнь этого человека учила его, как проявлять настойчивость, как вновь вставать на ноги после того, как тебя отправили в нокдаун.

Важная новость для Джо Байдена. Бывший президент — конечно же, Обама — поддержал своего бывшего вице-президента в борьбе за президентский пост. Произошло это на следующий день после того, как сенатор Берни Сандерс также выступил в поддержку Байдена.

В 2016 году Сандерс лишь в июле поддержал Хиллари Клинтон. Но Байден, похоже, пришёлся по душе как левакам, так и более умеренному крылу Демократической партии. Он уже столкнулся с противодействием со стороны некоторых бывших сотрудников штаба Берни Сандерса.

Одна из них (Бриана Джой Грэй. — ИноТВ) опубликовала следующий твит: «При всём моём величайшем уважении к Берни Сандерсу, невероятному человеку и истинному источнику вдохновения, я не поддерживаю Джо Байдена. Я поддерживала Берни Сандерса, поскольку он отстаивал такие идеи, как «Medicare* для всех», аннулирование всех студенческих долгов и введение налога на богатство. Байден ничего этого не поддерживает».

Ну и ну. Процесс пошёл. Ари Флейшер, что вы об этом думаете?

АРИ ФЛЕЙШЕР, бывший пресс-секретарь Белого дома: Ничего особенного. Это политическая рутина.

Правда?

АРИ ФЛЕЙШЕР: Когда Обама был действующим президентом Соединённых Штатов со всеми полномочиями Белого дома, он поддержал Хиллари Клинтон, не так ли? И для неё он сделал гораздо больше, но это особо никак не повлияло. Американский народ оценивает политиков, судя не по тому, кто поддерживает этих самых политиков, американцы оценивают их, основываясь на том, хорош ли этот политик или нет. Именно так происходит выбор. И именно поэтому Байдену нужно проявлять самостоятельность. Так что это формальное событие для Джо Байдена: он получил очевидную поддержку, которая не представляет собой ничего важного.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.



* национальная программа медицинского страхования в США для граждан от 65 лет и старше (прим. ИноТВ)