New York Times: коронавирус раздавил голландские тюльпаны

Голландские цветоводы уничтожили 400 млн тюльпанов, а также 140 млн их луковиц, сообщает New York Times. Всему виной обрушение цен из-за эпидемии коронавируса. Ведь цветочные магазины по всему миру закрылись, празднования отменились, а покупатели сидят по домам. К тому же Нидерланды лишились миллионов туристов, которые приезжали в страну в период цветения, отмечает американское издание.

Пятница 13 марта стала для нидерландских цветоводов, выращивающих тюльпаны, «настоящим шоу ужасов», пишет New York Times. Когда луковицы тюльпанов прибыли на самый крупный цветочный рынок в Алсмере, цены на них упали до нуля.

После этого владелец одной из ферм Фрэнк Уиттенбогард уничтожил весь урожай. «Было больно это делать, — поделился он своими переживаниями. — Я сел на велосипед и поехал кататься, когда дело было сделано, потому что не мог совладать со своими чувствами».

И он такой не один, продолжает издание. По подсчётам Фреда ван Тола, менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland, за последние месяцы было уничтожено 400 млн тюльпанов, а также 140 млн луковиц. Всему виной эпидемия коронавируса, из-за которой по всему миру закрылись цветочные магазины, отменились празднования, а покупатели сидят по домам.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов», — сетует ван Тол. Обычно период с марта по май — самый горячий сезон для отрасли. Связано это с тем, что на него выпадают Международный женский день, Пасха и День матери.

Впрочем, в некоторых странах меры по ограничению контактов граждан не очень жёсткие, что позволяет цветоводам и дистрибьютерам продолжать торговать на внутреннем рынке. Сильнее же всего от сложившейся ситуации пострадали компании, ориентированные на международную торговлю. Доходы одной из них упали на 90%, а число работников сократилось с 60 человек до 6. И то зарплату оставшимся сотрудникам выплачивает государство.

К тому же страна лишилась миллионов туристов, которые ежегодно приезжают на поля в Лисске в период цветения тюльпанов. Власти закрыли самый большой парк цветов Кёкенхоф, из-за чего тот лишился $25 млн прибыли в этом году. Впрочем, за ним продолжают ухаживать, и все желающие могут посетить его виртуально на сайте.

Несмотря на происходящее цветоводы не унывают. «Я настроен оптимистично, потому что людям всегда будут нужны цветы для того, чтобы знакомиться, быть вместе и рассказывать истории, — сказал один из них. — За будущее цветов я не боюсь, но я не уверен, что удастся компенсировать провал в продажах. Если ты не можешь восполнить потери, ты выбываешь из игры. Так что я постараюсь сделать всё возможное, чтобы выжить».