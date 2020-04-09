Euronews: глава Европейского исследовательского совета уволился, посчитав меры борьбы с коронавирусом недостаточными

Громкая отставка в разгар пандемии: Мауро Феррари, который всего четыре месяца назад был назначен председателем Европейского исследовательского совета, ушёл со своего поста, обвинив ЕС в недостаточно активной борьбе с коронавирусом. По словам профессора Феррари, его предложения о разработке крупномасштабной научной программы для противодействия распространению опасной инфекции Еврокомиссия даже не выслушала, передаёт Euronews.

В разгар пандемии произошло сенсационное увольнение одного из ведущих европейских специалистов по здравоохранению. Мауро Феррари проработал всего четыре месяца на посту председателя Европейского исследовательского совета.

Он обосновал свою отставку тем, что ему не удалось получить зелёный свет на разработку крупномасштабной научной программы по противодействию COVID-19. По словам профессора Феррари, его предложения о ресурсах и диагностических инструментах Еврокомиссия даже не выслушала.

Её официальный представитель прокомментировал:

ЙОХАННЕС БАРКЕ, представитель Еврокомиссии: Думаю, важно подчеркнуть, что Еврокомиссия выдвинула пакет самых всеобъемлющих мер по борьбе с коронавирусом. Она применяет различные инструменты, чтобы оказать наибольшее влияние на решение этого кризиса. Что касается исследований, то мы выделили 140 миллионов евро на 18 проектов, которые уже начали осуществляться.

Английский учёный не считает, что его итальянский коллега Феррари, долго работавший в Соединённых Штатах, поступил правильно.

ДЖЕЙМС УИЛСОН, профессор Университета Шеффилда: Он предложил довольно радикальную реорганизацию Европейского исследовательского совета с целью направить финансирование на этот кризис. И это предложение было отклонено ещё более высокой инстанцией, то есть Еврокомиссией. Это не удивительно, потому что совет, который он возглавлял, — это та часть системы, которая менее подходит для реагирования таким образом на чрезвычайную ситуацию. Думаю, о решении, которое он принял, не слишком хорошо говорит то, что он предпочёл сразу рвануть обратно в Америку .

Мотивы отставки профессора Феррари далеко не ясны. Еврокомиссия дала понять, что его попросили уйти. Но её собственная репутация страдает от критики в адрес предложенных ею антикризисных меры, которую высказывают и другие специалисты, а также некоторые политики.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.