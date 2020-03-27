NY Daily News: на улицах Нью-Йорка развернули мобильные морги

На улицах Нью-Йорка появились грузовики-рефрижераторы, призванные разгрузить работу моргов, обеспечив до трёх с половиной тысяч дополнительных мест. передаёт New York Daily News. Хотя пока городские морги не заполнены, администрация Нью-Йорка готовится к любому возможному исходу из-за роста смертности из-за вируса.

В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщает New York Daily News. Они появились сразу возле двух городских больниц.

Предполагается, что они будут вывозить тела погибших от коронавируса, в случае если морги Нью-Йорка не смогут справиться с масштабом пандемии.

В обычное время в городских моргах могут быть размещены до 900 погибших, при этом грузовики-рефрижераторы обеспечат около трёх с половиной тысяч дополнительных мест.

Несмотря на то, что в настоящий момент значительная часть моргов пустует, рост числа смертей от коронавируса заставляет местные власти готовиться к худшему сценарию.

«Мы переживаем кризис здравоохранения, город объявил режим чрезвычайного положения, — приводит издание слова официального представителя администрации города Аджа Ворси-Дэйвис. — В рамках этого объявления такие учреждения, как Офис главного судмедэксперта, ввели запасные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы помочь подготовиться к любому возможному исходу».