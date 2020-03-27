NY Daily News: на улицах Нью-Йорка развернули мобильные морги
В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщает New York Daily News. Они появились сразу возле двух городских больниц.
В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщает New York Daily News. Они появились сразу возле двух городских больниц.
Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
Власти Москвы намерены в ближайшие дни определить меры за нарушение введённых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить прерванные из-за пандемии коронавируса розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 638 146. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подверг жёсткой критике двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении условий карантина.
В Москве женщина с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 сбежала из инфекционной больницы в Коммунарке. Её задержали и поместили обратно в медучреждение.
Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино заразился коронавирусом.
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико поддержал меры властей Москвы по введению режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал ТАСС о состоянии детей, поступивших в лечебное учреждение с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина поставил в пример соглашение между футболистами туринского «Ювентуса» и клубом об отказе от заработной платы на время пандемии коронавируса.
Центр организации дорожного движения предупредил водителей Москвы об опасности выезда на летней резине из-за ожидающейся резкой смены погодных условий.
Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за последние 24 часа составило 292. Об этом свидетельствуют данные французского Минздрава.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что поединок с американцем Тони Фергюсоном точно состоится не в США.
В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.
Матч за Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесён из-за пандемии коронавируса.
Введённый в Москве режим самоизоляции не предусматривает ограничений на движение личного, служебного, специального и общественного автотранспорта.
В связи с объявленным карантином покидать дом можно только при экстренных случаях, если есть необходимость поездки на работу или чтобы сходить в ближайший магазин. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.
Президент World Athletics Себастьян Коэ высказал мнение, что принятое заранее решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио избавило атлетов от волнения, вызванного неопределённостью относительно проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что спортсмены, которые квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио, смогут принять участие в Играх 2021 года без прохождения ещё одного отбора.
В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
Вводимый в Москве домашний режим самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не ограничивает право жителей на въезд и выезд из города.
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём возможном уходе из команды.
«Ислочь» одержала победу над «Смолевичами» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством.
Для пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве будет организована доставка бесплатных препаратов на дом.
Безработным жителям Москвы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к легкоатлетическому сезону дома, в режиме самоизоляции.
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, почему не были отменены матчи между «Аталантой» и «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Турции число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки на 1815, всего в стране зафиксировали 9217 случаев заражения этим вирусом.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в республике зафиксировано девять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, как его подопечный поддерживает форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не возобновится раньше июня.
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что команда ушла в отпуск на время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
В Италии число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 756. Общее число жертв болезни в стране достигло 10 779.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение, что Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит вернуться в проведению соревнований в формате «весна — осень».
В Ленинском районе Астрахани ликвидировали возгорание камыша на площади 6000 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Марий Эл. Об этом сообщил глава региона Александр Евстифеев.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, когда может начаться обсуждение с игроками возможности урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Следственный комитет организовал проверку в связи с публикацией в СМИ Тюменской области недостоверной информации о числе заразившихся COVID-19. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о переносе на неопределённый срок заключительного этапа женской серии Гран-при, который должен был пройти на итальянском острове Сардиния.
Последняя группа российских туристов вывезена из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Организаторы престижной веломногодневки «Тур де Франс» намерены принять решение о проведении соревнований до 15 мая.
Футбольный клуб «Уфа» принял решение продлить карантин для игроков до 12 апреля.
Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве в возрасте 96 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его супругу Валентину Бондареву.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что может завершить карьеру из-за ситуации с пандемией коронавируса.