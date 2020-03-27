Guardian уличила членов сборной России по боксу в нарушении условий самоизоляции

Несколько членов российской сборной по боксу были замечены за посещением общественных мест, несмотря на то что должны проходить 14-дневную самоизоляцию после возвращения из Лондона неделю назад, пишет The Guardian. Отмечается, что спортсмены разместили в социальных сетях фотографии и видеозаписи из тренировочных площадок и кафе в Оренбурге и Махачкале.

Несколько членов сборной России по боксу разместили в социальных сетях фотографии и видеоролики, свидетельствующие о нарушении ими правил двухнедельной самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса, сообщает The Guardian.

По данным издания, российская сборная вернулась домой на прошлой неделе с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, который был прерван из-за вспышки заражения у членов сборных Турции и Хорватии.

При этом все россияне, возвращающиеся из других стран, должны уйти на 14-дневную самоизоляцию, не выходя в школу и на работу и сводя к минимуму своё присутствие в общественных местах. Однако фотографии и видео, сделанные спортсменами на тренировочных площадках или в общественных местах, свидетельствуют о пренебрежении предписанием.

В частности, боксёр в лёгкой весовой категории Габил Мамедов в понедельник в своём аккаунте в Instagram опубликовал видео из боксёрского клуба в Оренбурге, где, судя по записи, в тот момент тренировались как минимум пять человек. Пост он сопроводил словами: «Мы на карантине. Не расстраивайтесь и не волнуйтесь. Вместе мы победим вирус».

Однако вскоре спортсмен удалил видеозапись, заменив её другой, на которой находится в жилом помещении в полном одиночестве.

Кроме того, тяжеловес Расул Салиев 19 марта опубликовал видео, на котором сидит в кафе в Махачкале в сопровождении двух человек. Позже в его аккаунте появилось фото ещё с двумя знакомыми из другого кафе.

При этом глава Федерации бокса России Умар Кремлёв подчеркнул, что в настоящее время федерация работает над тем, чтобы избежать дальнейших нарушений.

«Они просто пошли тренироваться. Вы должны понимать, что профессиональный спортсмен тренируется каждый день и не может без этого жить», — приводит The Guardian слова Кремлёва.