Le Monde: Макрон объявил во Франции карантин — оппозиция считает, что уже слишком поздно

Президент Эммануэль Макрон объявил, что в течение двух недель французы могут покидать свои дома только в том случае, если идут в больницу, за покупками или на работу, сообщает Le Monde. Такие беспрецедентные ограничения, а также другие введённые меры должны помочь в борьбе с коронавирусом, однако лидеры других партий раскритиковали главу правительства за слишком мягкие и нечёткие инструкции, которые надо было дать ещё на прошлой неделе после отмены муниципальных выборов.

Вечером в понедельник, 16 марта, президент Франции Эммануэль Макрон в своём втором выступлении за последние пять дней объявил о новых, беспрецедентно радикальных мерах для борьбы с пандемией коронавируса, пишет Le Monde. Глава государства возвестил о «всеобщей мобилизации» против «невидимого, неумолимого врага» и подчеркнул, что Франции ещё никогда не приходилось принимать такие решения в мирное время.

Как рассказывает издание, после дней и даже недель проволочек правительство наконец решилось перевести Францию в особый режим по примеру Италии и Испании. Прислушавшись к медикам, которые подняли тревогу из-за «тревожащего» распространения вируса в стране, Макрон ввёл изоляцию для материковой и заморской территорий республики. Так, начиная с полудня 17 марта, жителям разрешается выходить из дома только в больницу, в магазин или на работу. Такие ограничения будут действовать как минимум две недели, но могут быть продлены, а за их нарушение, как уточнил министр внутренних дел, может налагаться штраф в размере до €135.

Для того чтобы убедить французов «принять эти ограничения» и сократить число контактов до пяти человек в день, как требует Министерство здравоохранения, глава государства намеренно использовал военную лексику. Шесть раз повторив фразу «Мы на войне», он настаивал на необходимости «борьбы с эпидемией, днём и ночью».

После консультации со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом, а также председателями сената и Национального собрания, Эммануэль Макрон в том числе объявил о переносе второго тура муниципальных выборов, который должен был пройти в воскресенье, 22 марта. Ранее об этом решении сообщил премьер-министр страны, предложив провести голосование 21 июня. При этом около 30 тыс. уже выбранных мэров займут свои места, а для оставшихся 5 тыс. кандидатов результаты будут заморожены.

Французская газета отмечает, что изначально глава государства отказался перенести первый тур выборов, несмотря на давление со стороны других политиков. Однако теперь у правительства нет выбора, потому что эпидемия вышла из-под контроля: по официальным данным, за один понедельник во Франции зарегистрировали 1 210 новых случаев заражения, и теперь в стране 6 633 больных, не считая тех, у кого пока не проявились симптомы. С начала эпидемии в республике коронавирус уже унёс жизни 148 человек, и эта цифра продолжает расти, особенно в Парижском регионе и в регионе Гранд-Эст.

Чтобы ответить на «кризис в области здравоохранения», государство высказало готовность мобилизовать все свои ресурсы для помощи медперсоналу. В эльзасской деревне построят больницу, куда будут свозить больных из наиболее затронутых COVID-19 регионов, чтобы избежать перегруженности. Кроме того, государство оплатит счета за такси тем врачам, у которых нет машин, и со вторника будет раздавать всем медработникам маски.

В статье также говорится о мерах по поддержке бизнеса в свете угрожающей рецессии. Эммануэль Макрон обещал предоставить компаниям государственную гарантию для кредита, не превышающего €300 млрд. Будет предоставлена «исключительная» отсрочка налоговых и социальных платежей, а предприятиям малого и среднего бизнеса на необходимый срок отменят арендную плату и коммунальные платежи. Всё больше работников станут частично безработными, а для предпринимателей, торговцев и ремесленников создадут государственные фонды солидарности.

Тем не менее во время своего выступления Эммануэль Макрон старался успокоить жителей Франции. Он сознательно не использовал слово «изоляция», предпочитая говорить об «очень сильных ограничениях… перемещения». Кроме того, он не последовал рекомендациям научного совета, который разъяснял ситуацию правительству. По информации французской газеты, учёные предложили президенту два варианта: либо по истечении 48 часов ввести карантин на итальянский манер, либо сразу же изолировать всех французов. Однако глава государства опасался паники среди населения, которое почувствует себя в ловушке после таких объявлений.

Эммануэль Макрон также обязался отложить «все текущие реформы», в том числе пенсионную. Ранее министр труда Мюриель Пенико также объявила о переносе на 1 сентября ввода новых, более жёстких правил по страхованию от безработицы.

Издание в заключение отмечает, что сразу после выступления Макрона его начала критиковать оппозиция. Зелёные высказались о «ненужной воинственной риторике», а глава Национального объединения Марин Ле Пен осудила «недостаточно ясные» инструкции, из которых не все могут понять, что говорится об изоляции. Вторя ей, лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон назвал речь президента «размытой», в то время как другие политики открыто говорили о том, что он опоздал со своими мерами. По мнению сенатора от социалистов Патрика Канне, правительство могло бы избежать усугубления демократического кризиса и кризиса в области здравоохранения, «если бы не пригласило 20 миллионов французов прийти голосовать». Канне считает, что в этом напрямую виноват Макрон, который вместо того, чтобы «по капельке» объявлять об ограничениях, должен был ещё с прошлого четверга «принять намного более радикальные меры, даже ценой собственной непопулярности».