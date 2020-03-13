SCMP: Азия готовится в американскому исходу — и новой «китаецентричной модели»

Действия администрации Дональда Трампа наталкивают многих в Юго-Восточной Азии на мысль, что в будущем военное и политическое присутствие США в регионе будет только ослабевать, пишет South China Morning Post. Как отмечает издание, на смену Вашингтону здесь приходит Пекин, пытающийся выстроить в Азии свою «китаецентричную модель». Вместе с тем, вполне можно представить сценарий, при котором Вашингтон и Пекин решат разделить сферы влияния на Тихом океане.

Соединённые Штаты объявили об историческом шаге: выводе войск из Афганистана после заключения сделки с «Талибаном»*. Таким образом Вашингтон стремится покончить с войной, которая длится почти два десятилетия, пишет South China Morning Post.

Подобные отступления для американского геополитического лексикона далеко не новы: в 1978 году Америка объявила о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и признании коммунистического правительства в Пекине. В 1975 году американские силы покинули Южный Вьетнам после заключения договора с Севером.

Теперь же идея американского исхода вновь укрепляет позиции. В частности, по мнению автора журнала Foreign Affairs Томаса Райта, как реалисты, так и прогрессивисты придерживаются на этот счёт единого мнения: США только выиграют от сокращения своего мирового военного присутствия.

Транснационализм Дональда Трампа, однако, стал новым фактором. С момента вступления в должность американский президент призывал своих союзников по всему миру раскошелиться на оборону. В Азии, например, США, по некоторым данным, просили Южную Корею увеличить объёмы финансовой поддержки американского контингента, находящегося на территории страны, в пять раз.

Опираясь на лозунг «Америка превыше всего», Трамп перестал поддерживать Транстихоокеанское партнёрство, которое обеспечивало участие США в делах наиболее динамично развивающегося региона в мире. При этом довольно равнодушный ответ Трампа на выход Филиппин из договора о пребывании на архипелаге американских военных только увеличило опасения насчёт безучастности США.

«Проблема для стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе в том, что появились прецеденты. Десять лет назад никто и помыслить не мог о том, что США хоть словом обмолвятся о выводе американских войск из Южной Кореи. То же самое касается и равнодушия Трампа по отношению к расторжению договора о пребывании на Филиппинах американского контингента», — отмечает издание.

При этом, по данным последнего опроса Института Юго-Восточной Азии, 47% из 1308 респондентов не слишком доверяют США как стратегическому партнёру или гаранту региональной безопасности. Более трёх четвертей опрошенных отметили уменьшение степени присутствия США в Азии при администрации Трампа.

Между тем, Китай в этом отношении сделал гигантский скачок: теперь Пекин является главным торговым партнёром не только многих членов АСЕАН, но и союзников США вроде Австралии, Японии и Южной Кореи.

Стратегию Поднебесной, по мнению South China Morning Post, разгадать совсем нетрудно: ослабить американские альянсы, подорвать центральную роль США и создать новую, китаецентричную модель в Азии. Результаты этой стратегии налицо — по данным того же опроса, 52% респондентов видят в Китае крупнейшего политического и стратегического партнёра в регионе. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил лишь 45%. В то же время такую же характеристику США выдали всего лишь 27% опрошенных, что на 3% меньше, чем раньше.

Однако многие в Азиатско-Тихоокеанском регионе беспокоятся, что США могут осуществить заранее согласованное отступление при молчаливом одобрении Китая. И это уже не фантастика: в 2008 году, по словам адмирала Тимоти Китинга, который тогда занимал пост главы Тихоокеанского командования США, один китайский адмирал предложил ему разделить регион.

«Ваши авианосцы остаются к востоку от Гавайев, наши — к западу. Вы делитесь информацией с нами, мы — с вами», — сказал ему китайский коллега.

Хотя китайский адмирал, очевидно, шутил, подобную договорённость представить нетрудно. США могут призвать Китай обеспечить безопасность коммерческой навигации, предоставив ему доступ к региональным базам. Китай же в обмен не будет строить опорные пункты на своих островах в Южно-Китайском море.

«Уже видны намёки на то, что азиатские страны готовятся к постамериканскому миру. При этом в оспариваемом Южно-Китайском море такие государства, как Индонезия, Малайзия и Вьетнам, самостоятельно дают Китаю отпор», — отмечает издание.

«Ни одна страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе не может сказать, когда — если вообще когда-нибудь — Дядюшка Сэм уйдёт из региона. Однако, как и на финансовых рынках, мрачные перспективы уже учитываются в геополитических расчётах», — подытоживает South China Morning Post.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.