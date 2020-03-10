Президент Эстонии рассказала о «стратегической ошибке» Запада после войны России и Грузии

После окончания конфликта между Москвой и Тбилиси в 2008 году Запад совершил ошибку: повёл себя с Россией так, будто ничего не случилось. Именно это спровоцировало Кремль на активные действия на Украине, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. При этом в интервью каналу MSNBC она признала, что у её страны отношения с Россией сложились «очень даже нормальные».

У вас всегда были с Россией напряжённые отношения, но за последние несколько лет они стали ещё более напряжёнными. Как известно, агрессия, которую проявляет Россия уже лет 10—15, беспокоит США. Как бы вы оценили нынешнее состояние отношений с Россией, и что прежде всего могли бы предпринять Соединённые Штаты, чтобы вам помочь?

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД, президент Эстонии: Во-первых, Россия — это всё-таки наш сосед, и на трансграничном уровне мы общаемся с Москвой довольно много. Нам приходится это делать — у некоторых наших граждан там есть родственники, и мы не впутываем политику в жизни обычных людей, людей, которые, например, живут по ту сторону границы и пересекают её, чтобы приехать на могилу к родным, и так далее. В этом смысле отношения у нас очень даже нормальные.

С другой стороны, мы твёрдо стоим на том, что наши отношения не могут вернуться к привычному режиму, пока оккупирован Крым. Кроме того, прямо сейчас, пока мы здесь разговариваем, на Донбассе идёт война — и это не замороженный, а активный конфликт. Есть и вопрос Грузии — нам нельзя забывать, что несколько регионов этой страны оккупированы, и линия, отделяющая эти регионы от остальной Грузии, постепенно «каменеет», происходит делимитация границы, а помнят об этом только в наблюдательной миссии ООН, больше никто об этом и не вспоминает.

Нам нужно напоминать себе об этом и твёрдо стоять на том, что эти вопросы должны быть решены — мы должны обладать стратегическим терпением. В противном случае мы окажемся в том же положении, которое было во время холодной войны: государства Прибалтики были оккупированы, но эту оккупацию никто не признавал, и дела велись в обычном режиме. Мы не хотим повторять эту ошибку.

Как вы отметили, Грузия, конечно же, действительно подверглась вторжению, но на большей части планеты об этом забыли. Соединённые Штаты вместе с остальными странами мира заключили с Украиной соглашение о том, что если Киев откажется от ядерного оружия, то мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы защитить целостность их границ, — но и от этого обязательства, похоже, отмахнулись. Беспокоило ли вас то обстоятельство, что Запад в течение последних 10—12 лет не противостоял Владимиру Путину и России, и беспокоит ли он вас до сих пор в плане будущего Эстонии?

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД: Опасения такого рода не распространяются на Эстонию, поскольку она является членом НАТО, а у НАТО в этом отношении безупречный «послужной список». Кроме того, мы видим, что пусть Россия и весьма непредсказуема, силы сдерживания НАТО в нашем регионе были серьёзно укреплены. Если же вернуться к Грузии и Украине — да, я считаю, что была совершена стратегическая ошибка. После оккупации Грузии мы вернулись к таким отношениям с Россией, будто ничего не случилось. Это, конечно же, Москву только ободрило, и образовавшаяся в результате «лавина» сошла уже на Украине.

Должна признать, что после начала кризиса на Украине западное единство давало о себе знать гораздо лучше: действуют санкции, работают пять принципов, по которым европейские лидеры выстраивают свои отношения с Владимиром Путиным и его режимом, и вся эта структура пока держится. Но, разумеется, поскольку годы идут, а быстрого, немедленного результата мы не видим — а современная политика требует как раз-таки немедленных результатов, — мы начинаем обсуждать, стоит ли нам идти дальше тем же путём, которым мы следуем до сих пор. Мы, конечно же, можем пробовать новые пути и новые точки зрения на проблему, но главная проблема остаётся — Минские соглашения должны быть исполнены, и до того момента санкции отменять определённо нельзя. И, повторюсь, нельзя забывать и о Грузии.

Дата выхода в эфир 09 марта 2020 года.