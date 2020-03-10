Foreign Policy: основным претендентом на место преемника Меркель стал «пророссийский кандидат»

Лидером гонки за место преемника Ангелы Меркель на посту канцлера Германии стал «пророссийский» премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет, пишет Foreign Policy. Как отмечает издание, Лашет выступает за углубление отношений с Китаем и взаимодействие с Россией.
Европейские СМИ всё чаще спекулируют на тему скорого ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии и её преемника в должности, пишет Foreign Policy.
После 14 лет у власти и за два года до истечения срока Меркель на посту канцлера всё больше немцев находят правительство большой коалиции выдохшимся и безынициативным. Всё больше европейских союзников разочарованы осторожным подходом Меркель к политике в Европе. Кроме того, конкуренция между Китаем и США «потрясла основы немецкого процветания и безопасности», а самому канцлеру не удалось сформулировать новое видение страны в подобных условиях.
Однако Foreign Policy отмечает, что было бы ошибочно рассматривать уход Меркель в качестве решения проблемы «стратегической неопределённости Германии». То, как страна определит свои внешнеполитические интересы, будет зависеть от того, кто возглавит правительство после неё. И пока, полагает издание, всё говорит о том, что Берлин продолжит идти по пути, определившему конец эпохи Меркель.
В частности, в гонке на замену Меркель в настоящий момент лидирует премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет. В отличие от своих конкурентов, которые активно выступают за укрепление трансатлантических отношений и критикуют Китай, Лашет предостерегает от «демонизации российского президента Владимира Путина за аннексию* Крыма», критикует США за действия в Сирии и высказывается за углубление отношений с Китаем.
Так, Foreign Policy находит «поразительными» слова политика на российско-немецком форуме в Берлине 2019 года, когда он усомнился в правдивости обвинений России во вмешательстве в выборы, кибератаках и проведении кампаний по дезинформации. А годом ранее открыто поставил под сомнение обвинение в причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.
Тем не менее в недавнем интервью Лашет осудил Россию за «агрессию» на Украине, также обвинив президента Сирии Башара Асада в «военных преступлениях».
Несмотря на то что Лашет не выступал с критикой в адрес США в ответ на нападки президента Дональда Трампа, называя Вашингтон ближайшим союзником за пределами Европы, многие в Берлине опасаются, что будущая коалиция ХДС и зелёных во главе с Лашетом может углубить раскол между Германией и США. Политик выступает против того, чтобы Германия брала на себя больше ответственности за международную безопасность, на чём настаивают в Белом доме.
При этом глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин считает, что победа Лашета может придать новый импульс отношениям Франции и Германии. Так, политик будет более открыт для идеи французского лидера Эммануэля Макрона по взаимодействию с Россией.
«Я разделяю надежду на то, что смена канцлера и коалиции принесёт новую динамику, но мы должны оставаться реалистами. Нежелание Германии брать на себя больше ответственности сохранится. Вопрос в том, сможем ли мы двигаться вперёд или нет», — приводит Foreign Policy слова Пульерин.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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