L’actualité: канадский генерал предупредил о военной угрозе со стороны России

Один из высокопоставленных военных чиновников Канады, который занимается совместной с США системой обороны, заявил, что её необходимо реформировать, чтобы противостоять врагам вроде России, пишет L’actualité. При этом он заверил, что на данный момент острой угрозы военного нападения на Канаду нет.
Высокопоставленный канадский генерал заявил, что военное нападение на Канаду маловероятно в ближайшем будущем, но Россия при этом остаётся самой большой угрозой для безопасности Северной Америки в краткосрочной перспективе, пишет L’actualité.
Речь идёт о Кристофере Коутсе, который принимал участие в конференции по безопасности и обороне в Оттаве. Он высказался за модернизацию Командования по аэрокосмической обороне Северной Америки NORAD, в котором он сам состоит заместителем руководителя.
Коутс утверждает, что Россия и другие вероятные противники предприняли серьёзные меры, чтобы обойти Канаду и США, модернизируя неядерные вооружения и обнаруживая пробелы в способности Северной Америки защищаться против кибератак и экономических действий. Однако он отмечает, что сейчас Канада и Штаты своих врагов догоняют.
Среди экспертов как раз идут дискуссии о модернизации системы NORAD, которая была создана для обнаружения военной угрозы со стороны России и в последний раз менялась в 1980-х годах. И хотя будущее системы будут решать в правительстве, Коутс настаивает, что её нужно менять, чтобы Северная Америка не стала жертвой России и других врагов, пишет L’actualité.
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