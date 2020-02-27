Washington Examiner: США знают о российских подлодках, но не могут их всех обнаружить

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что в последние годы Россия увеличила интенсивность подводных операций в Атлантическом океане и они проходят более успешно, чем когда-либо за последние несколько десятилетий. Как пишет The Washington Examiner, генерал добавил, что США знают о перемещении российских подлодок, но не могут их обнаружить в 100% случаев.

Российский подводный флот проводит свои секретные операции чаще и более успешно, чем когда-либо за последние несколько десятилетий. Как пишет The Washington Examiner, об этом заявил высокопоставленный американский генерал, глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс. Он также признал, что американские силы не всегда могут обнаружить подводные угрозы.

«Мы это делаем, но не в 100 процентах случаев», — заявил Уолтерс.

Он также рассказал, что за последний год Россия увеличила интенсивность подводных операций в рамках своей кампании по проецированию военной мощи в Атлантическом океане.

«Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50 процентов количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по патрулированию за пределами своих границ», — добавил генерал.

По некоторым данным, в октябре Россия отправила в северную часть Атлантики 10 подводных лодок, включая восемь атомных субмарин. Данные операции в совокупности с разработкой противником новых систем вооружения убедили армию США, что американцам не стоит расслабляться и успокаиваться, даже если речь идёт о вроде бы полностью безопасном периметре собственных границ.

«Наша новая реальность заключается в том, что теперь, когда наши моряки отдают швартовы и поднимают паруса, они могут ожидать, что им придётся действовать в соприкосновении с противником с того момента, как они покинут Норфолк. Мы видим всё больше российских подводных лодок, развёрнутых в Атлантике. Эти подводные лодки более мощные, чем когда-либо, и они способны проводить операции в течение более длительных периодов времени с более смертоносными системами вооружения», — заявил вице-адмирал Эндрю Льюис.