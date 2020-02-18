DM: рейтинг «самых страшных» возглавили ирландские мужчины и немецкие женщины

Приложение для знакомств, которое фильтрует пользователей в зависимости от их внешней привлекательности, опубликовало рейтинг национальностей, которые чаще всего или реже всего получали допуск в систему. Как пишет Daily Mail, хотя Пирс Броснан или Хайди Клум — общепризнанно красивы, составители списка назвали их скорее исключением из правила.

«Самыми страшными в мире» были признаны ирландские мужчины и немецкие женщины, пишет Daily Mail. Такой вывод журналисты делают на основании приложения со знакомствами, в которое при регистрации допускались лишь внешне привлекательные люди. Всего там 5 млн пользователей, и подобные списки они делают каждый год.

В своеобразном рейтинге лиц, которые реже всего допускались в приложение, лидируют ирландские мужчины. И хотя люди по всему миру «падают в обморок» от Пирса Броснана, Колина Фаррела и Найла Хорана, пишет автор статьи, только 6% ирландцев, которые подавали заявку на регистрацию в приложении, получали одобрение. Не лучше оказались результаты у мужчин-британцев, которые заняли 18-е место из 21 возможного. Ещё хуже обстоят дела у поляков и россиян.

Что же до женщин, то хотя такие супермодели, как Хайди Клум и Клаудиа Шиффер — немки, их соотечественницы оказались в конце списка женщин, которые смогли зарегистрироваться на этом сайте — у них согласовывались только 13% анкет.

Директор сервиса отметил в комментарии, что в Голливуде много примеров очень красивых мужчин из Ирландии, но это скорее исключение из правил, по его мнению. А вот женщины Ирландии, наоборот, становятся только выше в рейтинге. Такую диспропорцию авторы связывают с тем, что женщины добавляются в основном из столицы, Дублина, который считается одним из красивейших районов. А мужчины — больше из сельской местности.

Если в среднем только каждый пятый человек может добавиться на сайт с самыми привлекательными, то среди представителей Скандинавии этот процент гораздо выше. Среди женщин места распределились так: Норвегия — 71%, Швеция — 62%, Исландия — 61%. У мужчин шведы тоже на первом месте, но за ними следуют бразильцы и датчане.