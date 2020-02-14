Bloomberg: несмотря на доводы оппонентов, Украина всё-таки важна для США

Чиновники из американского Совета национальной безопасности считают, что США должны помогать Украине бороться с Россией по принципу «сражайтесь с ними там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь». Однако, как пишет Bloomberg, в США никто всерьёз не верит, что Россия нападёт на Америку, поэтому доводы о важности Украины ставятся под сомнение. Но сегодня растёт скептицизм в отношении глобальной роли Америки, так же как растут и угрозы международному порядку, возглавляемому США. Поэтому в данных реалиях поддержка Украины — всё ещё важная задача для Америки.

Скандал с импичментом в США уже отошёл на второй план, но один из его ключевых внешнеполитических подтекстов остаётся. Как пишет Bloomberg, в основе взаимоисключающих заявлений о том, насколько разрушительными в отношении Украины были действия президента Дональда Трампа, лежат более серьёзные и фундаментальные споры о том, насколько эта страна действительно важна для США.

Как пишет издание, Украина действительно важна для Америки, поскольку она находится в центре нескольких ключевых вопросов геополитического соперничества. Она находится на переднем крае противостояния между Россией и Западом. Однако Украина не является союзником США по договору или членом Европейского союза. Она находится на периферии трансатлантического и европейского сообществ. Некоторые видные наблюдатели заявляют, что Украина находится в сфере влияния России, а другие приводят доводы в пользу её сближения с Западом.

Но оппоненты Трампа в конгрессе, а также несколько чиновников в его администрации заявили, что для США поддержка Украины в борьбе против России действительно представляет жизненно важный интерес. Чиновник из Совета национальной безопасности Тим Моррисон выразился резко, заявив, что «США помогают Украине и её народу, чтобы они могли воевать с Россией там, у себя, и нам не пришлось бы воевать с Россией здесь». Демократ из палаты представителей Джейсон Кроу высказался почти теми же словами: «Мы помогаем нашему партнёру бороться с Россией там, чтобы нам не нужно было бороться с Россией здесь».

Данные заявления вызвали неодобрение со стороны сторонников геополитической сдержанности, которые заявили, что внешнеполитическое сообщество впало в привычку утверждать, что любое отступление США и ослабление их влияния приведет к немедленной и полной катастрофе. По мнению автора статьи, эти критики правы в одном: никто на самом деле не верит, что, если бы Вашингтон не предоставлял Украине военную помощь, следствием было бы вторжение России в США.

Однако, заключает издание, Украина всё-таки важна для США. Вопрос важности этой страны затрагивает самую суть проблемы, с которой сейчас сталкиваются сторонники жёсткой внешней политики США: скептицизм в отношении глобальной роли Америки растёт, так же как растут и угрозы международному порядку, возглавляемому США. Поэтому американские политики должны заново научиться поощрять свободную торговлю, поддерживать союзников США и формировать баланс сил в отдалённых регионах. Именно поэтому у США есть множество веских причин серьёзно относиться к тому, что происходит на Украине.