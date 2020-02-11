Guardian: только Лондон взял курс на свободные порты, как ЕС решил с ними бороться

Великобритания задумалась о том, чтобы открыть новые свободные порты после выхода из ЕС — это пространства, где товары не обязаны проходить через таможню. Однако, как пишет The Guardian, Европейская комиссия как раз решила с ними бороться, мотивируя это тем, что такие зоны используются также для перевозки наркотиков, незаконной торговли слоновьей костью, при похищении людей, для ухода от налогов, коррупции и отмывания денег.

Брюссель вводит меры против 82 свободных портов, мотивируя это тем, что их специальные тарифы и налоговый статус помогают финансировать терроризм, отмывание денег и организованную преступность. Как пишет The Guardian, новые правила Брюссель ввёл как раз незадолго до того, как в Великобритании собрались создавать 10 новых таких портов.

По словам британцев, Европейский союз единственный в мире не хочет пользоваться такими портами, хотя в европейском законодательстве они разрешены. Например, речь может идти об острове Мэн, который подотчётен Британской короне, хотя и не входит в состав Великобритании.

Такие свободные порты, которые не облагают таможенными пошлинами прибывающие товары, — популярное место для перевозки и хранения произведений искусства, драгоценностей, антиквариата, золота и алкоголя. Они способствуют созданию подделок, а также реэкспорту продуктов без таможенного оформления, при котором истинное происхождение и природа товаров может быть скрыта. По мнению Еврокомиссии, свободные порты используются также для перевозки наркотиков, незаконной торговли слоновьей костью, при похищении людей, для ухода от налогов, коррупции и отмывания денег.

Например, в декабре 2016 года швейцарские власти изъяли культурные ценности, незаконно привезённые из Сирии, Ливии и Йемена, которые осели в свободных портах Женевы. Три объекта при этом были из Пальмиры, которая находится под защитой ЮНЕСКО.

По словам европейских чиновников, существование свободных портов поощряет секретность. Они похожи на офшоры, которые дают безопасность и скрытность, проводят транзакции без привлечения внимания регулятора. По их мнению, запрос на свободные порты вырос, поскольку власти стали активнее заниматься борьбой с уходом от налогов.

Британские власти, в свою очередь, настаивают, что создание свободных портов может обеспечить тысячи людей новыми рабочими местами и привнести инвестиции, пишет The Guardian.