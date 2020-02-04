Atlantico: Запад «теряет вкус к демократии», и Путин с Трампом с интересом за этим наблюдают

Доверие к западной демократической системе во всём мире падает, пишет Atlantico со ссылкой на новое исследование Кембриджского университета. По мнению французских экспертов, причина уличных беспорядков и апатии избирателей в том, что народные массы не видят способа повлиять на правящую элиту, действуя по правилам системы.

Если верить результатам исследования Кембриджского университета, людям всё меньше и меньше нравится демократия: 58% мирового населения «не удовлетворены и разочарованы» демократией, пишет Atlantico. «Это особенно выражено в подъёме популизма и повышении уровня насилия», — говорится в статье.



С вопросами о причинах этого явления Atlantico обратился к французскому философу Иву Мишо, а также к юристу из Фонда Жана Жореса Даниэлю Перрону и к директору Обсерватории общественного мнения при Фонде Жана Жореса Хлое Морен.



Морен и Перрон привлекают внимание к расколу между народом и элитой. Во Франции этот раскол ощутим, но связан он не только со структурными особенностями Пятой республики: «У итальянцев и англичан нет такого всемогущего президента, как у нас, однако недоверие к политике и к выборным должностным лицам у них не меньше, — говорится в ответе Морен и Перрона. — Но это, конечно, не значит, что наша революционная культура и наше образование не могут усугубить проблему…»



Эксперты из Фонда Жана Жореса призывают «отличать симптомы от болезни». По их словам, апатия избирателей или уличные демонстрации, имеющие целью обратиться к властям напрямую — это именно «симптомы». «Повсюду, если кажется, что люди поднялись против демократии и нападают на «систему», это потому что сама система больше не выполняет свою функцию: кажется, что она больше не предлагает выбор между… различными идеями будущего, различными проектами общества, но работает вхолостую, отбрасывая некоторые идеи как «популистские» и «нереалистичные» в пользу доминирующей идеологии…» — рассуждают Перрон и Морен.



По их мнению, вся политическая дискуссия теперь сводится к мелочам: «чуть больше или чуть меньше налогов, чуть больше или чуть меньше безопасности» — в результате у граждан возникает ощущение, что «выбор искусственный», голосование не влияет на общество, а «элита непроницаема для чаяний большинства». «Мейнстримная идеология» взяла под контроль политические институты, и народ, протестуя против правящего класса, зачастую ставит сами институты под сомнение, что, в свою очередь, удобно для власть имущих: они могут делать вид, что имеет место не просто недовольство их управлением, а нападки на демократию, полагают эксперты.



Философ Ив Мишо выделяет три основные причины разочарованности демократией. Во-первых, граждане теряют доверие к политикам, потому что те быстро изменяют своим предвыборным обещаниям ради создания коалиций и усиления своей власти. Во-вторых, людям заметно «бессилие» государства перед лицом международных организаций, договоров и судов, а также лоббистов из неправительственных организаций. И, наконец, граждане чувствуют, что их выбору тотчас противопоставят всевозможные финансовые, правовые и дипломатические нюансы.



«Если коротко, гражданин отдаёт себе отчёт в том, что демократия служит фиговым листком для власти каст, а также национальных, интернациональных и многонациональных бюрократий и для благословенного статуса-кво», — резюмирует Мишо.



Сайт Atlantico задаётся вопросом: свидетельствует ли «глобальное оспаривание западной демократической системы» о «непосредственной опасности»?



«Конечно, у нас во Франции воображение несёт на себе отпечаток Революции и социальной борьбы, подчас жестокой и жестоко подавляемой, — рассуждают Морен и Перрон. — Но говорить, как некоторые, что у нас вот-вот начнётся Террор, потому что такой-то имел глупость выйти с изображением президента республики, насаженным на пику, это преувеличение. Как и утверждения о том, что у нас якобы установилась диктатура… Если продолжать противопоставлять крайность крайности, это будет лишь раскручивать механизм ненависти, тогда как нам надо восстановить единство».



Эксперты из Фонда Жана Жореса подчёркивают, что в истории было немало кризисов представительной системы и власти вообще: «Демагоги появились ещё в Афинах. С ними боролись… Все формы власти оспаривались». Но в наше время противники политических элит — это вовсе не противники демократии, уверены Морен и Перрон. «Напротив, «жёлтые жилеты» и другие отвергают, как им кажется, конфискацию демократии элитой».



По словам Мишо, в данном контексте весьма показательна «несостоятельность» Евросоюза. «Навязанный» народам «идеал» не был воплощён в реальность: Европа оказалась расколота на три блока: упорядоченный «лютеранский Север», Восток, до сих пор страдающий от «тоталитарного» прошлого, и Юг, «неспособный разобраться со своими долгами, государством всеобщего благосостояния и особенно со своей национальной политикой».



«Это Европа без военного могущества, без дипломатического единства, без проекта будущего, дрожащая от страха перед таможенным диктатом Трампа и существующая лишь посредством бюрократических директив Брюсселя. Англичанам пришла отличная идея уйти, и их уход ещё больше ослабит Европу, которая через своих шутов, таких как (евродепутат. — ИноТВ) мадам Луазо, раздаёт им антипопулистские уроки о том, что «народ может ошибаться, бла-бла-бла», — рассуждает философ.



Морен и Перрон привлекают внимание к тому, что в «постполитическую эпоху» государство позиционирует себя как «менеджера» — и поэтому теряет всякое народное доверие, когда не может продемонстрировать свою эффективность. «В этом смысле идея постполитики — глубочайшая ошибка… Общественный договор, который служит для нас фундаментом, мёртв».



По мнению Мишо, не скрывающего свой «пессимизм», сложившийся кризис может разрешиться двумя путями. Первый — это борьба «с правящей «кастой», внутренней или внешней, в нашей ли мнимой национальной «элите» или в европейской бюрократии». Философ признаёт: «чтобы покончить с укоренившимися элитами, вцепившимися в свой бизнес, нужно что-то вроде «революций», и, с этой точки зрения, уроки Французской революции таковы: устранять-то надо, но способов устранения не так уж много».



Другой путь — это сформулировать «популистское политическое предложение», перестав демонизировать популизм. По словам Мишо, сейчас как раз время для таких предложений, но это не должна быть «демагогия» Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона.



Если же ничего этого не предпринять, предупреждает французский философ, «западные демократии продолжат загнивать под заинтересованным взглядом Трампа и Путина».