FAZ: в Германии раскритиковали решение Трампа отменить запрет на использование мин

Решение Дональда Трампа о снятии запрета на использование противопехотных мин для американской армии является ударом по мультилатерализму, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на заявление депутата немецкого бундестага Гиде Йенсен. Йенсен также подчеркнула, что от применения мин преимущественно страдает мирное население.
Министерство иностранных дел ФРГ раскритиковало снятие запрета с использования мин для американской армии, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам госминистра немецкого МИДа Нильса Аннена, это решение Дональда Трампа наносит большой ущерб международным усилиям по контролю за подобным типом вооружений. Аннен также подчеркнул, что государствам приходится бороться с последствиями размещения мин даже спустя многие годы после завершения боевых действий.
Критика в адрес Вашингтона прозвучала и в бундестаге, отмечает издание. «Решение Дональда Трампа является серьёзным ударом по мультилатерализму», — заявила председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен. По мнению Йенсен, снятие запрета с использования мин является фатальным знаком: «мины являются жестоким орудием войны, затрагивающим, прежде всего, мирное население».
Как напоминает Frankfurter Allgemeine, в 1997 году был заключён Оттавский договор, запретивший производство, хранение и применение противопехотных мин. К договору, в частности, не присоединились США, Россия и Китай. В 2014 году Барак Обама ввёл предписания против применения противопехотных мин — именно они и были отменены Дональдом Трампом. Американский президент объяснил своё решение необходимостью придать «гибкость и необходимые средства для побед» вооружённым силам.
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