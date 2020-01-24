Foreign Policy: «бунт» на корабле — мировым элитам доверяют всё меньше

Пока политические и деловые элиты размышляют над будущим мира в Давосе, обычные люди доверяют им всё меньше, пишет Foreign Policy. По мнению журнала, народное разочарование вызвано растущим экономическим и социальным неравенством, невнятной борьбой с глобальным потеплением и отсутствием перспектив на светлое будущее. В этом контексте мировым элитам необходимо как можно скорее обеспечить экономическое благосостояние рабочих, дать им доступ к базовым благам, а также реформировать систему мировой торговли — в противном же случае их может смести «антиэлитарный бунт».

В то время как политические и деловые элиты раздумывают над мировыми проблемами в швейцарском Давосе, в этом году им, вполне возможно, придётся разбираться с той неприязнью, которую многие испытывают к текущему мировому порядку. В последние месяцы протесты вспыхивают по всему земному шару: от Каталонии и Гонконга, где народ выступает за право на самоопределение, до Алжира, Чили и Эквадора, где люди недовольны социальным неравенством. Кроме того, стоит отметить и забастовки экоактивистов, вдохновляемых Гретой Тунберг, пишет Foreign Policy.

В отличие от предыдущей волны протестов — например «арабской весны», когда недовольные пытались свергнуть режимы, — теперь многие активисты призывают к фундаментальной реформации системы мирового политического и экономического управления. Если собравшиеся в Давосе лидеры не смогут выработать масштабные реформы, популизм, рост антикапиталистических настроений, новые торговые войны и прочие потрясения станут практически неизбежными.

Ежегодное исследование уровня народного доверия к институтам власти, проводимое Edelman Trust Barometer, в котором учитываются 28 стран, свидетельствует о том, что люди в целом всё меньше полагаются на систему мирового порядка. В недавно опубликованном докладе 2020 года говорится о низкой степени народного доверия к правительству и СМИ. Кроме того, авторы исследования указали на тревожный симптом: на 14%-ный «разрыв в доверии» между так называемой информированной публикой (более богатыми и образованными людьми) и обычным населением. В целом системе доверяют менее 20% мирового населения, в то время как 73% выступают за реформирование нынешней системы глобального капитализма.

«Так почему так много людей испытывают разочарование? Для этого есть всего четыре серьёзные причины, и они касаются всего мира», — отмечает журнал.

В докладе говорится о первой причине: о недовольстве растущим неравенством и неуверенности людей в их экономическом будущем. Большинство людей в 21 из 28 стран, фигурирующих в исследовании, беспокоится, что они могут остаться не у дел и потерять ранее присущее им «уважение и достоинство».

Хотя на развивающихся рынках наблюдается существенный экономический рост, люди не доверяют институтам власти, потому что чувствуют: все блага процветания достаются узкой прослойке элиты. Менее трети людей в странах с развивающейся экономикой считает, что через пять лет они будут жить лучше, в то время как 83% рабочих по-настоящему обеспокоены перспективой потери работы из-за автоматизации производства, краткосрочных трудовых договоров, недостатка квалификации, иностранной конкуренции и мигрантов.

Второй драйвер роста уровня недоверия — это увеличивающийся разрыв между разными сегментами общества. В Индии, например, мусульмане считают, что при националистическом правительстве Нарендры Моди их всё больше задвигают на задний план. Саму же страну не так давно потрясла серия жестоких протестов, вызванных новым законом о гражданстве, который направлен против беженцев-мусульман из соседних стран.

Это же можно сказать и о гендерном неравенстве на Западе, которое выражается в форме таких движений, как #MeToo. Вместе с тем разрыв в доходах между высокооплачиваемыми городскими рабочими и голубыми воротничками в деиндустриализованных районах во многом поспособствовал возникновению и развитию таких популистских движений, как брексит и трампизм.

В-третьих, людей всё больше беспокоит глобальное потепление, которое неразрывно связано с моделью интенсивного использования ресурсов. Многие считают, что наводнения в Венеции и Джакарте, а также пожары в Австралии, Амазонии и Калифорнии — это предвестники будущего. Людей всё больше раздражает отсутствие сильной реакции институтов власти на глобальное потепление. Недовольство подогревают и заявления таких людей, как Дональд Трамп, который заклеймил всех экоактивистов «пророками погибели», и австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, который отправился в отпуск, когда страну охватили лесные пожары.

В-четвёртых, многие граждане развитых стран уверены в том, что международная торговля ведёт к сокращению рабочих мест и стагнирующим зарплатам, так как производственные мощности перебрались в страны с меньшими производственными издержками. Об этой тенденции свидетельствует, например, падение поддержки Североамериканского соглашения о торговле со стороны республиканцев. Что же касается развивающихся стран, то торговля там только усугубила имущественный разрыв между рабочими в высокопродуктивных отраслях торговли и теми, кто составляет теневой сектор экономики.

«Данные четыре фактора привели к Великому кризису доверия — пороховой бочке с зарядом из разочарования, которая может рвануть с непредсказуемыми последствиями», — констатирует Foreign Policy.

Учитывая глубину противоречий, для восстановления доверия населения потребуется перезагрузка мирового порядка, который с 1980-х годов определял Вашингтонский консенсус*. Правительствам, компаниям и СМИ пора прийти к новому типу управления и наладить сотрудничество с тем, чтобы привнести позитивные изменения в эти четыре ключевые аспекта мирового порядка: создать для рабочих благоприятные экономические условия; восстановить доверие к СМИ; перейти на экономику с нулевыми углеродными выбросами; создать более равновесную модель торговли.

Во-первых, для обеспечения экономического благополучия рабочих правительства и представители деловых кругов должны собираться на различных площадках — вроде давосской, — с тем чтобы разработать новую стратегию, которая позволит сделать такие базовые потребности, как жильё, образование, уход за детьми и здравоохранение, доступными для всех желающих.

Правительство и компании должны работать вместе, с тем чтобы способствовать развитию человеческого капитала и региональных экономик. В странах, которые инвестируют в концепцию пожизненного обучения и развитие служб трудоустройства, работники с большей степенью вероятности могут устроиться на хорошо оплачиваемые должности в наукоёмких и развивающихся отраслях. При этом усилия по переходу на зелёную экономику обеспечат почву для воскрешения аграрных областей путём государственных и частных инвестиций в инфраструктуру.

Политика, направленная на поддержку экономического благосостояния, также поможет и в борьбе с социальным размежеванием. Однако для конструктивного политического диалога необходимо улучшить стандарты второго столпа мирового порядка — а именно СМИ. В Великобритании, например, уже предлагают ввести ответственность для соцсетей и прочих цифровых платформ за распространение фальшивых новостей или вредного контента.

В-третьих, страны должны предпринять конкретные шаги для перехода на экономику с нулевыми углеродными выбросами. Правительства ЕС должны проложить путь к этой цели с помощью своей «Зелёной сделки», которая должна увидеть свет в марте. Их план заключается в том, чтобы уменьшить вредные выбросы на 50—55% к 2030 году.

В-четвёртых, правительствам необходимо разрешить торговые споры, чтобы реформировать текущую модель международной торговли. Хотя США и Китай подписали «первую фазу» торгового соглашения, данный документ лишь временно изменил баланс между этими двумя странами. Обе сверхдержавы добились лишь некоторого прогресса в таких сферах, как промышленные субсидии, защита интеллектуальной собственности, цифровая торговля и выработка стандартов устойчивости экологии. В отсутствие новой модели международной торговли данные нерешённые проблемы будут всплывать вновь и вновь.

«Определяя будущее направление развития мировой экономики в Давосе, мировые лидеры поступят мудро, если прислушаются к гласу народу, требующему настоящих систематических реформ в эпоху Великого кризиса доверия. Если они этого не сделают, то, вполне возможно, что их сметёт — ведь кипение вполне может перерасти в антиэлитарный бунт», — подытоживает Foreign Policy.

* Тип экономики, в которой максимально усиливается роль рынка и снижается роль госрегулирования (прим. ИноТВ).