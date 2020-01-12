Глава Минобороны Британии: мы должны перестать полагаться на США

Соединённому Королевству необходимо готовиться к тому, что в будущих конфликтах она не сможет рассчитывать на помощь Вашингтона, который способен отказаться от «мирового лидерства». Об этом в интервью The Sunday Times заявил министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, Британии необходимо диверсифицировать свои Вооружённые силы, чтобы больше не зависеть от американской воздушной поддержки и самолётов-разведчиков.

Великобритания должна готовиться вести войны без помощи Америки, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес. Его слова прозвучали на фоне опасений, что президент Дональд Трамп продолжит стремиться к ещё большей изоляции во внешней политике.

Политик признался, что переживания о возможном уходе Вашингтона с международной арены «не дают ему уснуть по ночам». По его мнению, Лондону необходимо всерьёз рассматривать такой вариант развития событий и заняться перестройкой своей армии, особенно с учётом развития событий на Ближнем Востоке.

«Я беспокоюсь, что Соединённые Штаты могут отказаться от своего лидерства во всём мире. Это было бы плохо для мира и для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее», — отметил Уоллес.

По словам министра, правительству Бориса Джонсона стоит пересмотреть существующее допущение о том, что британцы всегда будет воевать вместе с американцами. Власти Соединённого Королевства должны воспользоваться предстоящим пересмотром вопросов обороны, чтобы приобрести новую технику, которая позволит Вооружённым силам страны не полагаться на американскую воздушную поддержку и самолёты-разведчики в будущих конфликтах.

«За последний год мы наблюдали вывод войск США из Сирии, заявление Дональда Трампа по Ираку, в котором он призвал НАТО взять ситуацию под свой контроль и сделать большее на Ближнем Востоке. Предположения 2010 года о том, что мы всегда будем частью американской коалиции, в действительности не означает, что всё так и будет», — подчеркнул политик.

«Мы очень зависим от американской воздушной поддержки и средств разведки. Нам нужно диверсифицировать наши силы и средства», — добавил Уоллес.

Министр также рассказал изданию о том, что Белый дом настойчиво пытается отговорить Британию от сотрудничества с Huawei. Он утверждает, что Трамп, его советник по национальной безопасности и глава Пентагона неоднократно грозили прекратить обмен разведданными с Лондоном, если он позволит китайской компании участвовать в создании сети 5G в Соединённом Королевстве.

Уоллес предположил, что ядерная сделка с Ираном «всё ещё жива». В то же время он поддержал решение США устранить генерала Касема Сулеймани и не выразил недовольства из-за того, что американцы не предупредили британцев о планирующейся операции заранее.

Министр развеял опасения, что после обновления Вооружённые силы значительно сократятся. Но он дал ясно понять, что британская армия должна измениться, чтобы соответствовать реалиям XXI века и «по-настоящему брать на вооружение новые технологии». Это может означать замену пехотинцев на «1000 хакеров» или подготовку большего числа специалистов с навыками, которые ранее считались прерогативой спецназа.

Уоллес полагает, что в результате пересмотра обороны Британия после брексита станет более активно продвигать свои интересы, используя помощь и дипломатию наравне с армией: «Президент Путин, у которого экономика вдвое меньшей нашей, действует на опережение. Французы действуют на опережение так, как мы хотим действовать вновь. Я знаю, что Борис хочет так действовать».

Министр рассчитывает, что после грядущих перестановок в правительстве он сохранит свой пост и продолжит начатые преобразования Вооружённых сил. Ему остаётся только надеется, что премьер-министр окажется более надёжным союзником, чем Трамп, заключает The Sunday Times.