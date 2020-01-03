Le Figaro: впереди паровоза — Макрон объявил начало нового десятилетия раньше срока

Во время своего новогоднего обращения к французам Эммануэль Макрон говорил о начале нового десятилетия, что является распространённой ошибкой, сообщает Le Figaro. Издание объясняет, что в VI веке, когда решили вести летоисчисление от Рождества Христова, на Западе ещё не имели представление о нуле, поэтому вели счёт от первого года.

Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении два раза упомянул, что наступает новое десятилетие — однако это ошибка, пишет Le Figaro. Конечно, рассуждает автор статьи, мы всегда можем считать, что любой год начинает новое десятилетие, то есть период в 10 лет, однако вопреки утверждениям главы государства третье десятилетие XXI века не началось 1 января 2020 года по той простой причине, что второе (2011-2020) закончится только 31 декабря этого года.

Со времени принятия Григорианского календаря в XVI веке, который унифицировал и упорядочил летоисчисление на Западе, века и, следовательно, десятилетия начинаются «с первого года после рождества Христова». Как объясняется в статье, отправной точкой выбран первый год, а не сам год рождения Христа (то есть нулевой) потому, что отсчитывать от него нашу эру решили в VI веке, а тогда в Европе ещё не знали о нуле, позаимствованном позднее у арабов.

В защиту Макрона стоит сказать, что многие его знаменитые предшественники совершали такую же ошибку. Описывая год своего рождения, Виктор Гюго в сборнике «Осенние листья» писал: «Этому веку было два года», тогда как 26 февраля 1802 года XIX век насчитывал только год и два месяца. Из более современных личностей Валери Жискар д’Эстен, бывший в ту пору президентом Франции, произнёс 4 января 1980 года: «Мы все знаем, что первый год десятилетия, 1980 год, будет сложным». Издание поясняет контекст: тогда все думали о потрясениях 1979 года, особенно о захвате заложников в американском посольстве в Тегеране. Как бы то ни было, желание забежать вперёд не помогло президенту: менее чем через полтора года он проиграл выборы Франсуа Миттерану.

Конечно, отмечает французская газета, существует множество объяснений, почему желание начинать десятилетие с нуля стало такой распространённой ошибкой: так, когда мы говорим «1960-е», мы имеем в виду 10 лет, которые следуют потом и оканчиваются 31 декабря 1970 года. Кроме того, путаница возникает из-за того, что долгое время французы смешивали «десятилетие» (10 лет) и «декаду» (10 дней во французском и 10 лет в английском). Однако похоже, что из современного языка этот англицизм, к счастью, исчез.

Такие языковые ошибки, подчёркивает Le Figaro, являются особенно неуместными в речи высокопоставленных политиков. Ещё Конфуций в ответ на вопрос, что должно быть приоритетной задачей для правительства, сказал: «Сначала исправить имена», то есть употреблять точные термины, потому что «если имена не исправлены, то речь не соотносится с реальностью». Так и сейчас: невозможно провести пенсионную реформу, сначала не избавившись от двусмысленности, неясности и приблизительности концепций и слов, которые используются для такого сложного проекта.