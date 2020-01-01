Журналист Welt пожурил немцев за «опасную» тягу к России

Большинство немцев считают, что лучше выстраивать отношения с Россией, а не США, и даже видят в Москве потенциального союзника, но это «опасные иллюзии», пишет Die Welt. Нельзя доверять Кремлю с его имперскими амбициями, убеждён автор статьи Жак Шустер. По его мнению, место Германии — в сфере влияния Запада.

Многие немцы относятся к России доброжелательно, пишет Die Welt. Некоторые даже считают, что она может заменить США в качестве партнёра. Согласно опросам, 70% американцев выступают за углубление отношений с Германией, при этом 66% граждан ФРГ — за более интенсивный диалог не с Вашингтоном, а с Москвой. И их не смущает «автократическая манера поведения» главы Кремля и тот факт, что он первым после окончания Второй мировой войны изменил границы в Европе «насильственным путём», сетует автор статьи Жак Шустер.

В своём «царском высокомерии» Путин подгоняет историю под свои нужды, утверждая, что по сравнению с Третьим рейхом советский режим был лучше. Утрата империи вызывает у России «фантомные боли». В долговременной перспективе Путин хочет вернуть своей стране былое величие.

С такой Россией нельзя заключать никаких союзов, даже если глава Белого дома Дональд Трамп и ведёт себя «из рук вон плохо», убеждён Шустер. Странно, что даже через 70 лет нахождения в сфере влияния Запада немцы всё ещё проявляют нерешительность, когда нужно оказать полную поддержку своим давним партнёрам. Складывается впечатление, что западный альянс, который наряду с демократией обеспечил немцам самый длинный период мира в их истории, не так надёжен.

По-видимому, представление о том, что Европа — это «срединная империя» между Востоком и Западом, невозможно искоренить, хотя оно привело только к несчастью и страданиям. Немцы существовали в опасных иллюзиях, они бежали от действительности. В конце концов, Германия оказалась разгромлена, обманута и предана, пишет автор.

По-видимому, многие немцы не способны трезво оценить, какое из партнёрств в большей степени удовлетворяет их интересам и какие государства разделяют их мировоззрение. «И они не находятся ни на Ближнем, ни на Дальнем Востоке, ни в Москве, ни в Пекине. Они находятся на Западе, с которым Германия была с 1949 года».